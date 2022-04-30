Нацбанк обмежив курс гривні під час банківських переказів: що зміниться для клієнтів

У разі списання грошей і відправки на рахунок в іншому банку підвищувати курс можна максимум на 10% від офіційного.

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Національний банк України встановив курс гривні, який банківським організаціям заборонено підвищувати під час онлайн-операцій із 30 квітня 2022 року. Регулятор розкрив подробиці на офіційному сайті.

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Нацбанк ухвалив низку рішень, які покликані зміцнити валютний ринок і запобігти відтоку фінансових коштів із України. Згідно з розпорядженням, банки-емітенти не можуть більш ніж на 10% підвищувати офіційний курс української валюти, який діє в день проведення операції, під час списання грошей із рахунків клієнтів у гривні, а також у разі міжбанківських переказів в іноземній валюті.

Курс гривні повинен бути не меншим за офіційний у таких випадках:

за списання грошей із рахунку в іноземній валюті, якщо переказ здійснюється в гривні;

під час зарахування на рахунок коштів у гривні, якщо переказ здійснюється між банками в іноземній валюті.

НБУ також розпорядився, щоб із 30 квітня банки тимчасово припинили видавати ощадні сертифікати, номіновані у валюті (не стосується депозитів, залучених в іноземній валюті). Заборонено також укладати деривативні контракти грошового ринку, якщо вони передбачають:

обов'язки щодо купівлі, продажу іноземної валюти або банківських металів за гривню;

курс іноземної валюти до гривні як основний показник;

валютний індекс (курси кількох валют), виражений у гривні або ціни на банківські метали в гривні.

Із 4 травня Національний банк скоротив ліміт відкритої валютної позиції банків із 15% до 5% від їхнього регулятивного капіталу.

Із 22 квітня НБУ заборонив купувати криптовалюти за гривні, хоча їх усе ще можна придбати за іноземну валюту, еквівалентну 100 тис. грн. у місяць. Такі самі обмеження діють на міжнародні peer-to-peer переклади.

Фокус також розбирався, скільки грошей повернуть клієнтам у разі банкрутства банку під час війни. Нещодавно набув чинності новий закон, який передбачає повернення 100% коштів без обмежень за сумою вкладу, але не всім категоріям вкладників.