Индийский топ-производитель стали Tata Steel прекращает закупки угля из РФ, — Financial Times

В компании рассказали, что решили прекратить импорт из-за санкционных рисков. Кроме того, уже удалось найти альтернативные источники поставок сырья.

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Индийская сталелитейная компания Tata Steel в первом квартале этого года отказалась от закупок сырья из России, сообщает Financial Times.

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Tata Steel является крупнейшим в стране импортером российского угля.

В производстве электроэнергии Индия зависима от угля на 70%. При этом запасы сырья у ее производителей сократились почти вдвое по сравнению со средним уровнем для этого времени года, уточняет издание.

Tata Steel — мировой топ-производитель стали

Перед началом российского вторжения в Украину Tata увеличила объем заказов из России из-за слишком высоких цен на сырье в Австралии.

Так, в первом квартале 2022 года Tata Steel импортировала 617 тыс. т угля из РФ, а в прошлом месяце получила 246 тысяч тонн по контрактам, заключенным до российского вторжения.

Однако риск попасть под западные санкции из-за сделок с Россией заставил руководство компании отказаться от импорта из страны-агрессора.

По информации газеты, индийская компания уже нашла альтернативные источники поставок сырья.

Tata Steel, которая входит в конгломерат Tata Group, считается мировым топ-производителем стали. Годовая мощность производства сырой стали составляет 34 млн тонн.

Как ранее сообщалось на сайте компании, Tata прекращает все торговые отношения с Российской Федерацией. Все ее сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах заявили о намерениях использовать альтернативные источники сырья.

"У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", — говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, поставки угля и газа из РФ в ЕС растут на фоне войны в Украине. Аналитики CREA отмечают, что несмотря на введенные санкции, поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа (LNG) – на 50%.

Ранее Фокус сообщал, что Европа может ввести эмбарго на нефть "в урезанном виде" для минимизации своих убытков.