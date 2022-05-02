Індійський топвиробник сталі Tata Steel припиняє закупівлю вугілля з РФ, — Financial Times

У компанії розповіли, що вирішили припинити імпорт через санкційні ризики. Крім того, вже вдалося знайти альтернативні джерела постачання сировини.

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Індійська сталеливарна компанія Tata Steel у першому кварталі цього року відмовилася від закупівлі сировини з Росії, повідомляє Financial Times.

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Tata Steel є найбільшим у країні імпортером російського вугілля.

У виробництві електроенергії Індія залежить від вугілля на 70%. При цьому запаси сировини у її виробників скоротилися майже вдвічі порівняно із середнім рівнем цієї пори року, уточнює видання.

Tata Steel — світовий топ-виробник сталі

Перед початком російського вторгнення в Україну Tata збільшила обсяг замовлень із Росії через надто високі ціни на сировину в Австралії.

Так, у першому кварталі 2022 року Tata Steel імпортувала 617 тис. т вугілля з РФ, а минулого місяця отримала 246 тисяч тонн за контрактами, укладеними до російського вторгнення.

Однак ризик потрапити під західні санкції через угоди з Росією змусив керівництво компанії відмовитися від імпорту з країни-агресора.

За інформацією газети, індійська компанія вже знайшла альтернативні джерела постачання сировини.

Tata Steel, яка входить до конгломерату Tata Group, вважається світовим топвиробником сталі. Річна потужність виробництва сирої сталі становить 34 млн. тонн.

Як раніше повідомлялося на сайті компанії, Tata припиняє усі торгові відносини з Російською Федерацією. Усі її сталеливарні підприємства в Індії, Великій Британії та Нідерландах заявили про наміри використовувати альтернативні джерела сировини.

"У Tata Steel немає операцій або співробітників у Росії. Ми ухвалили усвідомлене рішення припинити вести бізнес з Росією", — йдеться в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, постачання вугілля та газу з РФ до ЄС зростає на тлі війни в Україні. Аналітики CREA зазначають, що незважаючи на введені санкції, постачання вугілля з Росії зросло на 20%, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50%.

Раніше Фокус повідомляв, що Європа може запровадити ембарго на нафту "в урізаному вигляді" для мінімізації своїх збитків.