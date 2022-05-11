ЕС разрабатывает план сухопутного экспорта продовольствия из Украины, — Bloomberg

Чиновники пытаются найти возможность экспорта не менее 25 миллионов тонн оставшегося в Украине зерна, которые необходимо вывезти до следующего урожая.

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Европейский Союз 11 мая завершит разработку плана по содействию сухопутному экспорту запасов продовольственных товаров Украины в условиях, когда Россия блокирует доступ к жизненно важным черноморским портам страны. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

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Сообщается, что Европейская комиссия рассмотрит стратегию, которая будет касаться технических инициатив по ускорению доставки растительных масел, кукурузы и пшеницы — одних из ключевых экспортных товаров Украины.

В то же время в ЕС обеспокоены логистическими узкими местами, которые могут помешать усилиям по использованию альтернативных наземных маршрутов через соседние страны, поскольку проблемы с инфраструктурой могут препятствовать экспорту, несмотря на недавние шаги по устранению торговых барьеров с Киевом.

Издание пишет, что сельскохозяйственный и пищевой сектор Украины составляет почти 10% ВВП страны. В 2021 году Украина экспортировала продовольственные товары на общую сумму почти 28 млрд долларов в мир, из них на 7,4 млрд долларов в ЕС. До войны ежемесячно около 5 миллионов тонн поставлялось через Черное море, которое в настоящее время блокировано российскими военными кораблями.

Поэтому к началу следующего сезона сбора урожая ЕС и Украина пытаются найти решение экспорта не менее 25 миллионов тонн зерновых, оставшихся в стране.

Однако существуют ограничения на сухопутные перевозки. Например, максимальные возможности экспорта по железной дороге оцениваются в 1,1 млн. тонн зерна в месяц и 250 тыс. тонн подсолнечного масла в месяц. Эти объемы значительно ниже в сравнении с морским экспортом.

Украинская продукция также сталкивается с огромным количеством карантинных фитосанитарных мер и квот на наземные перевозки, которые усложняют ее прохождение через различные страны Евросоюза до конечного пункта назначения.

Поэтому европейские чиновники заявили, что поиск решения проблемы экспорта продовольствия из Украины должен быть приоритетом не только для предотвращения мирового продовольственного кризиса, но и для устранения неотложных финансовых потребностей Украины.

Ранее сообщалось, что Украина, в условиях блокады черноморских портов, экспортирует зерновые через румынский порт Констанца. В конце апреля первая партия кукурузы объемом 71 000 тонн была доставлена в Румынию по железной дороге через украинскую западную границу.

Российское судно "Матрос Позынич" 4 мая пыталось вывезти из Севастополя украденное зерно в сторону Ливана и Сирии. Однако украинские дипломаты помешали вывозу 27 тыс. тонн пшеницы.