ЄС розробляє план сухопутного експорту продовольства з України — Bloomberg
Чиновники намагаються знайти можливість експорту не менше 25 мільйонів тонн зерна, що залишилося в Україні, які необхідно вивезти до наступного врожаю.
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Європейський Союз 11 травня завершить розробку плану сприяння сухопутному експорту запасів продовольчих товарів України в умовах, коли Росія блокує доступ до життєво важливих чорноморських портів країни. Про це пише американське видання Bloomberg.
Повідомляється, що Європейська комісія розгляне стратегію, яка стосуватиметься технічних ініціатив щодо прискорення доставки рослинних олій, кукурудзи та пшениці — одних із ключових експортних товарів України.
Водночас у ЄС стурбовані логістичними вузькими місцями, які можуть завадити зусиллям щодо використання альтернативних наземних маршрутів через сусідні країни, оскільки проблеми з інфраструктурою можуть перешкоджати експорту, незважаючи на недавні кроки щодо усунення торгових бар'єрів із Києвом.
Видання пише, що сільськогосподарський і харчовий сектор України становить майже 10% ВВП країни. У 2021 році Україна експортувала продовольчі товари на загальну суму майже 28 млрд доларів у світ, із них на 7,4 млрд доларів у ЄС. До війни щомісяця близько 5 мільйонів тонн постачалося через Чорне море, яке нині блоковано російськими військовими кораблями.
Тому на початок наступного сезону збору врожаю ЄС і Україна намагаються знайти рішення експорту не менше 25 мільйонів тонн зернових, що залишилися в країні.
Проте є обмеження на сухопутні перевезення. Наприклад, максимальні можливості експорту залізницею оцінюються в 1,1 млн тонн зерна на місяць і 250 тис. тонн соняшникової олії на місяць. Ці обсяги значно нижчі порівняно з морським експортом.
Українська продукція також стикається з величезною кількістю карантинних фітосанітарних заходів і квот на наземні перевезення, які ускладнюють її проходження через різні країни Євросоюзу до кінцевого пункту призначення.
Тому європейські чиновники заявили, що пошук вирішення проблеми експорту продовольства з України має бути пріоритетом не лише для запобігання світовій продовольчій кризі, а й усунення невідкладних фінансових потреб України.
Раніше повідомлялося, що Україна в умовах блокади чорноморських портів експортує зернові через румунський порт Констанца. Наприкінці квітня першу партію кукурудзи обсягом 71 000 тонн було доставлено в Румунію залізницею через український західний кордон.
Російське судно "Матрос Позинич" 4 травня намагалося вивезти із Севастополя вкрадене зерно в бік Лівану та Сирії. Проте українські дипломати завадили вивезенню 27 тис. тонн пшениці.