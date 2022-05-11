ЄС розробляє план сухопутного експорту продовольства з України — Bloomberg

Чиновники намагаються знайти можливість експорту не менше 25 мільйонів тонн зерна, що залишилося в Україні, які необхідно вивезти до наступного врожаю.

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Європейський Союз 11 травня завершить розробку плану сприяння сухопутному експорту запасів продовольчих товарів України в умовах, коли Росія блокує доступ до життєво важливих чорноморських портів країни. Про це пише американське видання Bloomberg.

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Повідомляється, що Європейська комісія розгляне стратегію, яка стосуватиметься технічних ініціатив щодо прискорення доставки рослинних олій, кукурудзи та пшениці — одних із ключових експортних товарів України.

Водночас у ЄС стурбовані логістичними вузькими місцями, які можуть завадити зусиллям щодо використання альтернативних наземних маршрутів через сусідні країни, оскільки проблеми з інфраструктурою можуть перешкоджати експорту, незважаючи на недавні кроки щодо усунення торгових бар'єрів із Києвом.

Видання пише, що сільськогосподарський і харчовий сектор України становить майже 10% ВВП країни. У 2021 році Україна експортувала продовольчі товари на загальну суму майже 28 млрд доларів у світ, із них на 7,4 млрд доларів у ЄС. До війни щомісяця близько 5 мільйонів тонн постачалося через Чорне море, яке нині блоковано російськими військовими кораблями.

Тому на початок наступного сезону збору врожаю ЄС і Україна намагаються знайти рішення експорту не менше 25 мільйонів тонн зернових, що залишилися в країні.

Проте є обмеження на сухопутні перевезення. Наприклад, максимальні можливості експорту залізницею оцінюються в 1,1 млн тонн зерна на місяць і 250 тис. тонн соняшникової олії на місяць. Ці обсяги значно нижчі порівняно з морським експортом.

Українська продукція також стикається з величезною кількістю карантинних фітосанітарних заходів і квот на наземні перевезення, які ускладнюють її проходження через різні країни Євросоюзу до кінцевого пункту призначення.

Тому європейські чиновники заявили, що пошук вирішення проблеми експорту продовольства з України має бути пріоритетом не лише для запобігання світовій продовольчій кризі, а й усунення невідкладних фінансових потреб України.

Раніше повідомлялося, що Україна в умовах блокади чорноморських портів експортує зернові через румунський порт Констанца. Наприкінці квітня першу партію кукурудзи обсягом 71 000 тонн було доставлено в Румунію залізницею через український західний кордон.

Російське судно "Матрос Позинич" 4 травня намагалося вивезти із Севастополя вкрадене зерно в бік Лівану та Сирії. Проте українські дипломати завадили вивезенню 27 тис. тонн пшениці.