Снижение ставок по депозитам — и "перемога", и "зрада" одновременно, — аналитик

Финансовый аналитик Михаил Демкив считает, что реальная ставка будет отрицательной из-за высокой инфляции.

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Снижение ставок по гривневым депозитам на фоне инфляции 16,4% говорит о том, что реальная ставка будет отрицательной. Об этом Фокусу рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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"Снижение ставок — и "перемога", и "зрада" одновременно. С одной стороны, это сигнал, что гривна у банков есть и платежи продолжат проходить без проблем, хоть и с поправкой на военное время. Проблема в другом — уровень инфляции высокий и в следующие 12 месяцев останется выше уровня депозитных ставок, которые сегодня предлагает банковская система. То есть, реальная ставка будет отрицательной", — сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в банковской системе на порядок лучше, чем в 2014-ом году, "когда на рынке было достаточно банков, которые превратились в пирамиды и отдавали вкладчикам средства за счет новых".

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Однако сейчас объем средств на банковских счетах растет. Михаил Демкив объясняет это тем, что люди избегают лишних трат и стараются сформировать финансовую "подушку безопасности".

"Это не очень хорошо для экономики. Расходование населением этих средств на товары и услуги внутри страны было бы более желательным", — отметил Демкив.

Он предполагает, что замедление экономики и разрушение бизнеса из-за боевых действий может привести к тому, что меньше компаний смогут платить своим работникам в будущем. Поэтому темпы роста объема средств клиентов в будущем могут как минимум замедлиться, прогнозирует финансовый аналитик.

Подробнее о причинах падения ставок на депозиты и о том, можно ли в Украине в условиях войны заработать на вкладах, читайте в статье Фокуса "Спасти и сохранить. Что происходит со ставками по депозитам".