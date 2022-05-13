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Економіка Війна та гроші

Зниження ставок за депозитами — і "перемога", і "зрада" одночасно, — аналітик

Ольга Чайка
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Українська гривня, американський долар, гроші, ставки за депозитами
Фото: НБУ | Гривня долар

Фінансовий аналітик Михайло Демків вважає, що реальна ставка буде негативною через високу інфляцію.

Зниження ставок за гривневими депозитами на тлі інфляції 16,4% свідчить про те, що реальна ставка буде негативною. Про це Фокусу розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

"Зниження ставок — і "перемога", і "зрада" одночасно. З одного боку, це сигнал, що гривня у банків є, і платежі продовжать проходити без проблем, хоч і з поправкою на воєнний час. Проблема в іншому — рівень інфляції високий і у наступні 12 місяців залишиться вищим за рівень депозитних ставок, які сьогодні пропонує банківська система. Тобто, реальна ставка буде негативною", — сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Він підкреслив, що зараз ситуація в банківській системі на порядок краща, ніж у 2014-му році, "коли на ринку було достатньо банків, які перетворилися на піраміди та віддавали вкладникам кошти за рахунок нових".

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Проте зараз обсяг коштів на банківських рахунках зростає. Михайло Демків пояснює це тим, що люди уникають зайвих витрат і намагаються сформувати фінансову подушку безпеки.

"Це не дуже добре для економіки. Витрачання населенням цих коштів на товари та послуги всередині країни було б бажанішим", — зазначив Демків.

Він припускає, що уповільнення економіки та руйнування бізнесу через бойові дії може призвести до того, що менше компаній зможуть платити своїм працівникам у майбутньому. Тому темпи зростання обсягу коштів клієнтів у майбутньому можуть як мінімум уповільнитись, прогнозує фінансовий аналітик.

Докладніше про причини падіння ставок на депозити та про те, чи можна в Україні в умовах війни заробити на вкладах, читайте у статті Фокусу "Врятувати та зберегти. Що відбувається зі ставками за депозитами".