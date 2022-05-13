Зниження ставок за депозитами — і "перемога", і "зрада" одночасно, — аналітик
Фінансовий аналітик Михайло Демків вважає, що реальна ставка буде негативною через високу інфляцію.
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Зниження ставок за гривневими депозитами на тлі інфляції 16,4% свідчить про те, що реальна ставка буде негативною. Про це Фокусу розповів фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
"Зниження ставок — і "перемога", і "зрада" одночасно. З одного боку, це сигнал, що гривня у банків є, і платежі продовжать проходити без проблем, хоч і з поправкою на воєнний час. Проблема в іншому — рівень інфляції високий і у наступні 12 місяців залишиться вищим за рівень депозитних ставок, які сьогодні пропонує банківська система. Тобто, реальна ставка буде негативною", — сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
Він підкреслив, що зараз ситуація в банківській системі на порядок краща, ніж у 2014-му році, "коли на ринку було достатньо банків, які перетворилися на піраміди та віддавали вкладникам кошти за рахунок нових".Важливо
Проте зараз обсяг коштів на банківських рахунках зростає. Михайло Демків пояснює це тим, що люди уникають зайвих витрат і намагаються сформувати фінансову подушку безпеки.
"Це не дуже добре для економіки. Витрачання населенням цих коштів на товари та послуги всередині країни було б бажанішим", — зазначив Демків.
Він припускає, що уповільнення економіки та руйнування бізнесу через бойові дії може призвести до того, що менше компаній зможуть платити своїм працівникам у майбутньому. Тому темпи зростання обсягу коштів клієнтів у майбутньому можуть як мінімум уповільнитись, прогнозує фінансовий аналітик.
Докладніше про причини падіння ставок на депозити та про те, чи можна в Україні в умовах війни заробити на вкладах, читайте у статті Фокусу "Врятувати та зберегти. Що відбувається зі ставками за депозитами".