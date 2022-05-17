Впереди — кадровый голод. Что происходит на рынке труда Украины

"Работодатели не готовы платить довоенные ставки и снижают предложение примерно на 20-30%. И кандидаты обычно согласны на временные потери прибыли. Но такая тенденция не будет постоянной". Мнение.

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За последние несколько месяцев рынок труда в Украине претерпел кардинальные изменения. Война заставила большинство предприятий полностью или частично остановить свою деятельность. Спрос на специалистов в разных сферах деятельности, не связанных с предоставлением услуг и изготовлением товаров первой необходимости, резко упал, особенно в регионах, где происходят активные военные действия. И это, к сожалению, не единственные изменения сегодня.

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Текущие тренды на украинском рынке труда

Рынок труда трансформировался в пользу работодателя. С начала войны количество вакансий уменьшилось почти в 30 раз. По словам аналитиков, сейчас около 30% компаний не работают вовсе, около 60% компаний работают, но в основном в ограниченном режиме. Еще часть компаний переехала в страны Европы.

[ + – ] Работодатели вынуждены сокращать штат, уменьшать зарплаты и предлагать сотрудникам отпуска за свой счет Фото: pexels.com

Наиболее востребованными отраслями сегодня являются медицина, фармацевтика, IT и логистика.

В других областях работодатели вынуждены сокращать штат, уменьшать зарплаты и предлагать сотрудникам отпуска за свой счет. Однако следует помнить, что все эти шаги временны. К тому же, украинцы, как и жители многих других стран, научились приспосабливаться к смене реалий еще во время пандемии Соvid-19. Есть надежда, что уже с середины мая — начала июня ситуация начнет улучшаться. Не последнюю роль в этом играет международная поддержка.

Как изменились зарплаты в Украине

Учитывая обстоятельства, работодатели не готовы сейчас платить довоенные ставки и снижают предложение примерно на 20-30%. И кандидаты обычно согласны на временные потери прибыли. Но такая тенденция не будет постоянной. Многие украинцы уехали за границу, и часть из них не скоро вернется. Рано или поздно Украина почувствует кадровый голод в некоторых сферах (особенно это касается строительства), поэтому зарплаты будут расти параллельно восстановлению страны.

Кстати, уже сейчас предприятия предлагают водителям зарплату примерно на 30% выше довоенной. Это обусловлено высоким спросом на специалистов и рисками при перемещении в некоторых регионах страны.

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Как изменились требования работодателей

В условиях вызова войны для многих работодателей чрезвычайно важно соблюдать во время собеседования баланс между желанием помочь кандидату и необходимостью взять хорошего специалиста. Следует помнить, что интервью — это всегда стресс, особенно в сегодняшних условиях. Тем более, когда речь идет о людях, переживших эвакуацию из мест ведения активных боевых действий.

Учитывая эти обстоятельства, рекрутеры и HR часто меняют тактику общения с кандидатами, уделяя больше внимания психологическому состоянию человека и оказывая эмоциональную поддержку. Что касается непосредственно проверки профессиональных знаний, то нередко работодатели сокращают этапы интервью для более быстрого принятия решения. При этом иногда закрывают глаза на отсутствие незначительных hard skills кандидата. Особое внимание также уделяется "мягкому" фидбеку в случае, если кандидат по каким-либо причинам не отвечает ожиданиям работодателей, предоставляя при этом рекомендации по дальнейшему поиску работы и общие советы относительно рынка труда.

[ + – ] Специалисты по логистике сегодня одни из самых востребованных Фото: pexels.com

Каких изменений стоит ожидать тем, кто ищет работу в Украине

Каким будет рынок труда в будущем напрямую зависит от сроков окончания войны: чем быстрее закончатся боевые действия, тем быстрее начнет восстанавливаться рынок труда и экономика.

Однако ситуация с вакансиями уже постепенно улучшается, особенно это ощутимо в Киеве. Открываются производственные предприятия, заведения питания и другие услуги. Поэтому работодатели все чаще приглашают к себе водителей, маркетологов, аналитиков, специалистов бьюти-индустрии и производственных специальностей, операторов колл-центров и т.п.

Что касается будущих трендов рынка труда, то ожидается существенный спрос на строителей, инженеров и других специалистов по реконструкции зданий. Не ухудшится ситуация и для IТ-специалистов и интернет-маркетологов. Многие бизнесы перейдут в онлайн-сегмент, поэтому спрос на информационные технологии и инновации будет только расти.

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Следует отметить, что существенные изменения претерпевает агросфера в связи с невозможностью засеять все регионы аграрной продукцией. Это приведет к сокращению или полному отказу от экспорта в страны Африки и Азии. Этому будет способствовать и ограниченный доступ к морю. Все эти факторы будут влиять на рынок труда и экономику в целом.

Есть также опасения, что неопределенное количество беженцев может не вернуться в Украину, что также несет свои риски для восстановления экономики. Украина может столкнуться с кадровым голодом в определенных отраслях, особенно это касается опять-таки строительной сферы.

В целом после войны рынок труда будет улучшать свои позиции. Многие страны готовы поддерживать наше государство новыми проектами и запусками новых брендов, что обеспечит украинцам достаточно рабочих мест.