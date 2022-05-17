Попереду — кадровий голод. Що відбувається на ринку праці України

"Роботодавці не готові платити довоєнні ставки та знижують пропозицію приблизно на 20-30%. І кандидати зазвичай згодні на тимчасові втрати прибутку. Але така тенденція не буде постійною". Думка.

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За останні кілька місяців ринок праці в Україні зазнав кардинальних змін. Країна змусила більшість підприємств повністю або частково зупинити свою діяльність. Попит на фахівців у різних сферах діяльності, не пов’язаних із наданням послуг і виготовленням товарів першої необхідності, різко впав, особливо у регіонах, де відбуваються активні воєнні дії. І це, на жаль, не єдині зміни на сьогодні.

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Поточні тренди на українському ринку праці

Ринок праці наразі трансформувався на користь роботодавця. З моменту початку війни кількість вакансій зменшилась майже у 30 разів. За словами аналітиків, зараз майже 30% компаній не працюють взагалі, приблизно 60% компаній працюють, але здебільшого в обмеженому режимі. Ще частина підприємств переїхала у країни Європи.

[ + – ] Роботодавці змушені скорочувати штат, зменшувати зарплати та пропонувати працівникам відпустки за власний рахунок Фото: pexels.com

Найбільш затребуваними галузями на сьогодні є медицина, фармацевтика, IT та логістика.

В інших сферах роботодавці змушені скорочувати штат, зменшувати зарплатні та пропонувати співробітникам відпустки за свій рахунок. Проте варто пам’ятати, що всі ці кроки тимчасові. До того ж українці, як і жителі багатьох інших країн, навчилися пристосовуватися до зміни реалій ще під час пандемії Сovid-19. Тож є надія, що вже із середини травня — початку червня ситуація почне поліпшуватися. Не останню роль в цьому відіграє міжнародна підтримка.

Як змінилися зарплати в Україні

З огляду на обставини роботодавці не готові зараз платити довоєнні ставки та знижують пропозицію приблизно на 20-30%. І кандидати зазвичай згодні на тимчасові втрати прибутку. Але така тенденція не буде постійною. Багато українців виїхали за кордон, і частина з них не скоро повернеться. Рано чи пізно Україна відчує кадровий голод у деяких сферах (особливо це стосується будівництва), тож зарплати будуть рости паралельно відновленню країни.

До речі, вже зараз підприємства пропонують водіям зарплату, приблизно на 30% вищу за довоєнну. Це зумовлено високим попитом на таких фахівців і ризиками під час переміщення у деяких регіонах країни.

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Як змінилися вимоги роботодавців

В умовах виклику війни для багатьох роботодавців надзвичайно важливим є дотримуватися під час співбесіди балансу між бажанням допомогти кандидатові та необхідністю взяти гарного фахівця. Варто пам’ятати, що інтерв’ю — це завжди стрес, особливо в умовах сьогодення. Тим паче, коли йдеться про людей, які пережили евакуацію з місць ведення активних бойових дій.

Враховуючи ці обставини, рекрутери та HR часто змінюють тактику спілкування з кандидатами, приділяючи більше уваги психологічному стану людини та надаючи емоційну підтримку. Що ж стосується безпосередньо перевірки професійних знань, то нерідко роботодавці скорочують етапи інтерв’ю для більш швидкого ухвалення рішення. При цьому іноді заплющують очі на відсутність незначних hard skills кандидата. Особливу увагу також приділяють "м’якому" фідбеку у випадку, якщо кандидат з якихось причин не відповідає очікуванням роботодавців, надаючи водночас рекомендації щодо подальшого пошуку роботи та загальні поради відносно ринку праці.

[ + – ] Фахівці з логістики сьогодні одні з найбільш популярних Фото: pexels.com

Яких змін варто очікувати на тих, хто шукає роботу в Україні

Яким буде ринок праці у майбутньому безпосередньо залежить від термінів закінчення війни: чим скоріш закінчаться бойові дії, тим швидше почне відновлюватися ринок праці й економіка.

Проте ситуація з вакансіями вже поступово поліпшується, особливо це відчутно в столиці. Відкриваються виробничі підприємства, заклади харчування та надання інших послуг. Тож роботодавці все частіше запрошують до себе водіїв, маркетологів, аналітиків, фахівців ббюті-індустрії та виробничих спеціальностей, операторів колцентрів тощо.

Що ж стосується майбутніх трендів ринку праці, то очікується суттєвий попит на будівельників, інженерів та інші фахівці з реконструкції будівель. Не погіршиться ситуація і для ІТ-фахівців та інтернет-маркетологів. Багато бізнесів перейдуть в онлайн-сегмент, тож попит на інформаційні технології та інновації лише зростатиме.

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Варто зазначити, що суттєвих змін зазнає агросфера у зв’язку з неможливістю засіяти всі регіони аграрною продукцією. Це призведе до скорочення або повної відмови від експорту в країни Африки та Азії. Цьому сприятиме й тимчасово обмежений доступ до моря. Усі ці чинники впливатимуть на ринок праці зокрема та економіку в цілому.

Є також певні побоювання, що невизначена кількість біженців може не повернутися в Україну, що також несе свої ризики щодо відновлення економіки. Україна може зіткнутися з кадровим голодом у певних галузях, особливо це стосується знову ж таки будівельної сфери.

Загалом після війни ринок праці поліпшуватиме свої позиції. Багато країн уже готові підтримувати нашу державу новими проєктами та запусками нових брендів, що забезпечить українцям достатньо робочих місць.