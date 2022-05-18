Бизнес Австралии и Норвегии уходит из РФ, а компании из Турции, Китая и ОАЭ остаются, — исследование

Как сообщают авторы исследования, европейские компании активно разрывают связи с агрессором, а вот азиатские, за исключением Южной Кореи, не спешат уходить из России.

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YouControl в новом исследовании оценила лидеров и аутсайдеров процесса экономического давления на страну-агрессора. По данным YouControl, добровольные корпоративные санкции – важный инструмент для масштабирования официального санкционного давления, а топ-5 стран-лидеров по уровню бизнес-бойкотирования РФ — это Австралия, Норвегия, Литва, Великобритания и Южная Корея.

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Также в компании отметили, что абсолютными лидерами по доле корпораций, не поддержавших идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай.

В то же время, наибольшая доля лояльных к России компаний работают в сферах: здравоохранение, производство металлургического сырья и материалов, строительство, телекоммуникации, текстильная промышленность.

"По данным исследования Yale School of Management, по состоянию на 09.05.2022 года с начала войны о выходе с российского рынка или сворачивании сделок заявило почти 1000 компаний. Экономическое давление происходит через каналы падения экспортной выручки, разрывы технологических цепочек снабжения критического импорта, недополучение бюджетом налогов и массовые увольнения персонала. Так, только в одной Москве как минимум 200 тысяч работников иностранных компаний могут лишиться работы", — отмечают авторы исследования.

В результате выхода бизнеса из России только в одной Москве, как минимум, 200 тысяч работников иностранных компаний могут лишиться работы.

Там также уверены, что добровольные корпоративные санкции – важный инструмент масштабирования официального санкционного давления среди бизнеса стран, правительства которых заняли нейтральную позицию. "Яркий пример: индийская компания Tata Steel отказалась от российского угля из-за того, что "сделки с российскими поставщиками и банкирами сопровождаются большой неопределенностью в результате международных санкций, введенных против России", — говорится в исследовании YouControl.

По данным исследования, значительная доля иностранных компаний, вышедших с российского рынка или прекративших операционную деятельность, – из Канады, Швеции, Ирландии, Финляндии и Польши. Однако самый низкий уровень выхода бизнеса из России показали компании из Турции, Китая, Исландии, Словении и Греции.

[ + – ] Компании каких стран уходят из РФ, а каких остаются Фото: Yale CELI, YouControl

"Абсолютными лидерами по части корпораций, которые не поддержали идеи добровольных санкций, оказались Турция и Китай, а также такие страны Азии как Индия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя в этих странах есть компании, приостановившие деятельность в России, особенно среди игроков финансового и технологического сектора", — отметили в YouControl.

Напомним, американская сеть ресторанов McDonald's 8 марта сообщила о решении закрыть все 850 ресторанов в России. Официальное прекращение работы заведений назначено на 14 марта.

Как ранее писал Фокус, на фоне санкций автопроизводство в России стремительно обвалилось.