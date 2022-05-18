Бізнес Австралії та Норвегії іде з РФ, а компанії з Туреччини, Китаю та ОАЕ залишаються, — дослідження

Як повідомляють автори дослідження, європейські компанії активно розривають зв'язки з агресором, а ось азіатські, за винятком Південної Кореї, не поспішають йти з Росії.

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YouControl у новому дослідженні оцінила лідерів та аутсайдерів процесу економічного тиску на країну-агресора. За даними YouControl, добровільні корпоративні санкції – важливий інструмент для масштабування офіційного санкційного тиску, а топ-5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування РФ — це Австралія, Норвегія, Литва, Великобританія та Південна Корея.

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Також у компанії зазначили, що абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не підтримали ідеї добровільних санкцій, виявилися Туреччина та Китай.

Водночас найбільша частка лояльних до Росії компаній працюють у сферах: охорона здоров'я, виробництво металургійної сировини та матеріалів, будівництво, телекомунікації, текстильна промисловість.

"Економічний тиск відбувається через канали падіння експортної виручки, розриви технологічних ланцюжків постачання критичного імпорту, недоотримання бюджетом податків і масові звільнення персоналу. Так, лише в одній Москві як мінімум 200 тисяч працівників іноземних компаній можуть втратити роботу", — зазначають автори дослідження.

В результаті виходу бізнесу з Росії тільки в одній Москві як мінімум 200 тисяч працівників іноземних компаній можуть втратити роботу.

Там також впевнені, що добровільні корпоративні санкції — важливий інструмент масштабування офіційного тиску санкцій серед бізнесу країн, уряди яких зайняли нейтральну позицію. "Яскравий приклад: індійська компанія Tata Steel відмовилася від російського вугілля через те, що "угоди з російськими постачальниками та банкірами супроводжуються великою невизначеністю внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії", — йдеться у дослідженні YouControl.

За даними дослідження, значна частка іноземних компаній, що вийшли з російського ринку або припинили операційну діяльність, — з Канади, Швеції, Ірландії, Фінляндії та Польщі. Проте найнижчий рівень виходу бізнесу із Росії показали компанії з Туреччини, Китаю, Ісландії, Словенії та Греції.

[ + – ] Компанії яких країн йдуть із РФ, яких залишаються Фото: Yale CELI, YouControl

"Абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не підтримали ідеї добровільних санкцій, виявились Туреччина та Китай, а також такі країни Азії як Індія, Ізраїль та Об’єднані Арабські Емірати. Хоча у цих країнах є компанії, що призупинили діяльність в рф, особливо серед гравців фінансового та технологічного сектору", — зазначили у YouControl.

Нагадаємо, американська мережа ресторанів McDonald's 8 березня повідомила про рішення закрити усі 850 ресторанів у Росії. Офіційне припинення роботи закладів призначено на 14 березня.

Як раніше писав Фокус, на тлі санкцій автовиробництво в Росії стрімко обвалилося.