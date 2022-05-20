Компания "АрселорМиттал" сократит инвестиции в Украине из-за войны

Сумма инвестиций сокращена в два раза. Но речь идет об отсрочке, а не полной отмене инвестиций, говорит гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"АрселорМиттал Кривой Рог" пересматривает свой инвестиционній план, который предполагал по $500 млн в год в ближайшие пять лет. При этом часть капитальных инвестиций остается. Об этом рассказал гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в ходе мероприятия Европейской Бизнес Ассоциации "EBA Global Outlook: Экономический фронт".

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"У нас был очень аппетитный инвестиционный план – около $500 млн в год на ближайшие пять лет. Теперь мы пересматриваем его, но почти $420 млн капитальных инвестиций у нас останется, они и не останавливались", — сказал Мауро Лонгобардо.

Он подчеркивает, что этот план ставят на паузу по разным причинам.

"Я бы хотел отметить, что это лишь отсрочка. Это не отмена. Как только мы увидим возможность работать на протяжении длительного времени — мы возобновим этот проект", — отметил Лонгобардо.

Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что из-а войны в Украине существенно пострадала металлургия, а потери группы SCM оцениваются порядка $20 млрд.