RU
RU
Розділи
Матеріали
Економіка Війна та гроші

Компанія "АрселорМіттал" скоротить інвестиції в Україні через війну

Ольга Чайка
118
АрселорМіттал Кривий Ріг, АрселорМіттал
АрселорМіттал

Суму інвестицій скорочено вдвічі. Але йдеться про відтермінування, а не повне скасування інвестицій, говорить гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"АрселорМіттал Кривий Ріг" переглядає свій інвестиційний план, який передбачав $500 млн на рік у найближчі п'ять років. У цьому частина капітальних інвестицій залишається. Про це розповів гендиректор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо під час заходу Європейської Бізнес-Асоціації "EBA Global Outlook: Економічний фронт".

"У нас був дуже апетитний інвестиційний план — приблизно $500 млн на рік на найближчі п'ять років. Тепер ми переглядаємо його, але майже $420 млн капітальних інвестицій у нас залишиться, вони і не зупинялися", — сказав Мауро Лонгобардо.

Він наголошує, що цей план ставлять на паузу з різних причин.

"Я хотів би зазначити, що це лише відтермінування. Це не скасування. Щойно ми побачимо можливість працювати протягом тривалого часу — ми відновимо цей проєкт", — зазначив Лонгобардо.

Як бізнес справляється з викликами, читайте у статті Фокусу "Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що через війну в Україні істотно постраждала металургія, а втрати групи SCM оцінюються майже в $20 млрд.