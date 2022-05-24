Юристы рассказали, как без рисков купить землю в период военного положения

По словам опрошенных экспертов, в связи с открытием Госреестра вещных прав на недвижимость и Государственного земельного кадастра появилась возможность безопасно заключать сделки покупки-продажи земли.

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В Украине возобновляется работа нотариусов, которые уже получили доступ к госреестрам, чтобы регистрировать право собственности на землю. Ранее юристы отмечали, что заключать договоры аренды или покупки земли в Украине рискованно из-за отсутствия доступа к реестрам. Об этом пишет Фокус в материале "Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны".

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"Это означает, что, во-первых, государственный регистратор не имеет возможности зарегистрировать переход права собственности, а во-вторых, даже если договор будет предусматривать, что переход права собственности произойдет позже (например, после окончания военного положения, восстановление работы Реестра и т.п.), нотариус заверить такой договор не сможет — он обязан сначала проверить наличие ограничений такого земельного участка в Реестре", — рассказал Фокусу юрист киевского офиса CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максим Морозов.

Перед заключением сделки по покупке земли нотариус обязан проверить наличие ограничений такого земельного участка в Реестре

По состоянию на 24 мая 2022 года Госреестр прав на недвижимое имущество уже открыт для нотариусов и госрегистраторов. Важно: речь идет только о неоккупированных территориях.

"Сделка по недвижимому имуществу может осуществляться только по месту его нахождения. Есть исключение для нотариусов Киева и области. Там это может проводиться, в том числе, и по месту регистрации физического лица. Нельзя совершать сделки по доверенности, то есть, собственник имущества должен явиться лично и своей подписью засвидетельствовать документ. Также нельзя сразу продавать имущество. Необходимо, чтобы владелец, который его купил, хотя бы месяц им владел. Исключение – если имущество получено по наследству или при определении долей в общей/совместимой собственности супругов", – рассказал начальник Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Иван Легостаев.

Важно

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Как объяснили Фокусу опрошенные эксперты, не все сделки по земле возможны – на время войны есть ограничения. По словам Максима Морозова, отменены аукционы по правам аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения коммунальной собственности. Хотя это не означает отсутствия возможности для компаний или физлиц все же арендовать землю коммунальной собственности.

"Земельные участки сельхозназначения государственной или коммунальной собственности можно передать в аренду сроком до одного года для ведения товарного сельхозпроизводства без проведения земельных торгов. Это же касается и нераспределенных (неистребованных) земельных участков и паев, оставшихся участков в коллективной собственности кооперативов, сельскохозяйственных акционерных обществ", — сообщил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Подробно о рынке земли и приобретении сельскохозяйственных угодий – в статье Фокуса "Земля на продажу. Как купить или арендовать земельный участок во время войны".