Юристи розповіли, як без ризиків купити землю у період воєнного стану

За словами опитаних експертів, у зв'язку з відкриттям Держреєстру речових прав на нерухомість і Державного земельного кадастру з'явилася можливість безпечно укладати угоди з купівлі-продажу землі.

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В Україні поновлено роботу нотаріусів, які вже отримали доступ до держреєстрів, щоб реєструвати право власності на землю. Раніше юристи зазначали, що укладати договори оренди чи купівлі землі в Україні ризиковано через відсутність доступу до реєстрів. Про це пише Фокус у матеріалі "Земля на продаж. Як купити чи орендувати земельну ділянку під час війни".

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"Це означає, що, по-перше, державний реєстратор не має змоги зареєструвати перехід права власності, а по-друге, навіть якщо договір передбачатиме, що перехід права власності відбудеться пізніше (наприклад, після закінчення воєнного стану, відновлення роботи Реєстру тощо), нотаріус посвідчити такий договір не зможе — він зобов’язаний спершу перевірити наявність обмежень такої земельної ділянки у Реєстрі", — розповів Фокусу юрист київського офісу CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Максим Морозов.

Перед укладенням угоди з купівлі землі нотаріус зобов'язаний перевірити наявність обмежень на таку земельну ділянку в Реєстрі.

Станом на 24 травня 2022 року Держреєстр прав на нерухоме майно вже відкрито для нотаріусів і держреєстраторів. Важливо: йдеться лише про неокуповані території.

"Правочин із нерухомого майна може здійснюватися тільки за місцем його знаходження. Є виняток для нотаріусів Києва й області. Там це може проводитись, зокрема, й за місцем реєстрації фізичної особи. Не можна здійснювати угоди за довіреністю, тобто власник майна повинен з'явитися особисто та своїм підписом засвідчити документ. Також не можна відразу продавати майно. Необхідно, щоб власник, який його купив, хоча б місяць ним володів. Виняток — якщо майно отримано у спадок або при визначенні часток у спільній/сумісній власності подружжя", — розповів начальник Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Іван Легостаєв.

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Як пояснили Фокусу опитані експерти, не всі земельні угоди можливі — на час війни є обмеження. За словами Максима Морозова, скасовані аукціони з прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності. Хоча це не означає відсутності можливості для компаній або фізосіб усе ж таки орендувати землю комунальної власності.

"Земельні ділянки сільгосппризначення державної або комунальної власності можна передати в оренду строком до одного року для ведення товарного сільгоспвиробництва без проведення земельних торгів. Це ж стосується і нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок і паїв, ділянок, які залишилися у колективній власності кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств", — повідомив керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Докладно про ринок землі та придбання сільськогосподарських угідь — у статті Фокусу "Земля на продаж. Як купити або орендувати земельну ділянку під час війни".