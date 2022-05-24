Двойной удар. Вторжение России в Украину наложилось на пандемию COVID-19, - МВФ

Война в Украине – один из глобальных вызовов. В сообщении МВФ говорится, что только эффективное международное сотрудничество может решить неотложные глобальные проблемы, например, кризис продовольствия вследствие войны в Украине.

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В то время как разработчики экономической политики и руководители бизнеса направляются в Давос, мировая экономика проходит, пожалуй, наиболее серьезное испытание за период после Второй мировой войны. Об этом идет речь в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и ее двух коллег в фонде — Чейлы Пазарбашолу и Гиты Гопинат.

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"Вторжение России в Украину наложилось на пандемию Covid-19, что создало двойной кризис, приводя к гибели людей, замедлению экономического роста и повышению инфляции. Высокие цены на продовольствие и энергоносители тяжелым бременем ложатся на домохозяйства во всем мире", — говорится в заявлении МВФ.

Руководство фонда отмечает — за время после начала войны в Украине около 30 стран ограничили торговлю продовольствием, энергоресурсами и другими ключевыми товарами. Это является серьезным препятствием для роста мировой экономики.

[ + – ] Война в Украине закроет доступ к продовольствию бедным странам Фото: CBC News

В фонде уверены, что сегодня в мире происходит дезинтеграция, последствия которой будут негативными для всех. "В результате пострадают люди из всех групп по доходам — от высокооплачиваемых профессионалов и рабочих со средним доходом на предприятиях-экспортерах до низкооплачиваемых работников, выживающих за счет импорта продовольствия", — говорят в фонде.

Там объясняют: для преодоления вызовов мировой экономике придется отстроить новую систему эффективных отношений между странами.

Среди приоритетных задач МВФ отмечает укрепление торговли для повышения устойчивости.

"Мы можем начать со снижения торговых барьеров для ослабления дефицита и снижения цен на продовольствие и другие товары. Диверсифицировать импорт необходимо не только странам, но и компаниям. Это позволит обеспечить работу цепочек поставок и сохранить огромные выгоды для бизнеса, обусловленные глобальной интеграцией", — уверены в МВФ.

Там говорят, что диверсификация экспорта может также способствовать повышению экономической устойчивости. В этом могут помочь следующие меры:

- совершенствование инфраструктуры в целях сокращения длины цепочек поставок предприятий;

- расширение доступа к широкополосной связи;

- улучшение делового климата.

По мнению руководства фонда, ВТО также может помочь, оказывая общую поддержку в повышении предсказуемости и прозрачности торговой политики.

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Среди других задач в МВФ отмечают усиление совместных действий по урегулированию проблемы задолженности, модернизацию трансграничных платежей, а также борьбу с изменением климата.

Напомним, ранее МВФ сообщил, что в 2022 году рост мировой экономики составит 3,6%, но только в том случае, если территория военных действий ограничится Украиной.