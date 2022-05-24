Подвійний удар. Вторгнення Росії в Україну наклалося на пандемію COVID-19, — МВФ

Війна в Україні — один із глобальних викликів. У повідомленні МВФ йдеться, що лише ефективне міжнародне співробітництво може вирішити нагальні глобальні проблеми, наприклад, кризу продовольства внаслідок війни в Україні.

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У той час як розробники економічної політики та керівники бізнесу прямують до Давосу, світова економіка проходить, мабуть, найбільш серйозне випробування за час після Другої світової війни. Про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої та її двох колег у фонді — Чейли Пазарбашолу та Гіти Гопінат.

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"Вторгнення Росії в Україну наклалося на пандемію Covid-19, що створило подвійну кризу, призводячи до загибелі людей, уповільнення економічного зростання і підвищення інфляції. Високі ціни на продовольство та енергоносії важким тягарем лягають на домогосподарства у всьому світі", — йдеться у заяві МВФ.

Керівництво фонду зазначає — за час після початку війни в Україні майже 30 країн обмежили торгівлю продовольством, енергоресурсами й іншими ключовими товарами. Це є серйозною перешкодою для зростання світової економіки.

[ + – ] Війна в Україні закриє доступ до продовольства бідним країнам Фото: CBC News

У фонді впевнені, що сьогодні у світі відбувається дезінтеграція, наслідки якої будуть негативними для всіх. "Унаслідок постраждають люди з усіх груп за доходами — від високооплачуваних професіоналів і робітників із середнім доходом на підприємствах-експортерах до низькооплачуваних працівників, які виживають за рахунок імпорту продовольства", — кажуть у фонді.

Там пояснюють: для подолання викликів у світовій економіці доведеться відбудувати нову систему ефективних відносин між країнами.

Серед пріоритетних завдань МВФ наголошує на зміцненні торгівлі для підвищення стійкості.

"Ми можемо почати зі зниження торгових бар'єрів для ослаблення дефіциту та зниження цін на продовольство й інші товари. Диверсифікувати імпорт необхідно не лише країнам, а й компаніям. Це дозволить забезпечити роботу ланцюжків постачання і зберегти величезні вигоди для бізнесу, зумовлені глобальною інтеграцією", — впевнені в МВФ.

Там кажуть, що диверсифікація експорту також може сприяти підвищенню економічної стійкості. У цьому можуть допомогти такі заходи:

- вдосконалення інфраструктури з метою скорочення довжини ланцюжків постачання підприємств;

- розширення доступу до широкосмугового зв'язку;

- поліпшення ділового клімату.

На думку керівництва фонду, СОТ також може допомогти, надаючи спільну підтримку в підвищенні передбачуваності та прозорості торгової політики.

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Серед інших завдань в МВФ наголошують на посиленні спільних дій щодо врегулювання проблеми заборгованості, модернізації транскордонних платежів, а також боротьбу зі зміною клімату.

Нагадаємо, раніше МВФ повідомив, що в 2022 році зростання світової економіки складе 3,6%, але тільки в тому випадку, якщо територія воєнних дій обмежиться Україною.