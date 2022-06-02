Потерю нефти из РФ хотят компенсировать дополнительной добычей в Саудовской Аравии, — Bloomberg

РФ сократила добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки после полномасштабного военного вторжения в Украину. Решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи также должно заблокировать рост цен на нефть.

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Министры стран ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти на 648 000 баррелей в день в июле и августе с текущих 432 000 баррелей. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Такое решение можно рассматривать как готовность Саудовской Аравии и других стран Персидского залива увеличить добычу, уточняют журналисты.

Добавленные объемы распределят между всеми участниками соглашения ОПЕК+. В связи с тем, что ряд стран — Нигерия, Ангола и Россия — не исполнял свои обязательства по объемам добычи, добывая меньше квоты, то в следующие месяцы фактический рост добычи ожидается ниже запланированного.

Как в свою очередь сообщает агентство Reuters, решение об увеличении добычи нефти должно компенсировать падение поставок нефти из РФ.

Согласно оценкам экспертов, западные санкции могут сократить добычу в России, втором по величине экспортере нефти в мире, на целых 2-3 млн баррелей в сутки.

В апреле страна-агрессор уже не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК месячный объем нефти в 10,44 млн баррелей в сутки, добыча составила лишь около 9,3 млн баррелей, то есть примерно на 1 млн меньше необходимого.

В ОПЕК+ также надеются, что решение об увеличении добычи поможет остановить рост мировых цен на сырье.

Ранее сообщалось, что ОПЕК может исключить РФ из соглашения по добыче нефти. По данным журналистов, это связанно с тем, что санкции Запада и частичное эмбарго на импорт российской нефти подрывают способность Москвы добывать ее больше.

Напомним, 30 мая в ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В рамках новых ограничений к концу 2022 года под запрет попадет 90% импорта российской нефти в страны ЕС.