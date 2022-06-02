Втрату нафти з РФ хочуть компенсувати додатковим видобуванням у Саудівській Аравії, — Bloomberg

РФ скоротила видобуток приблизно на 1 млн барелів на добу після повномасштабного військового вторгнення в Україну. Рішення країн ОПЕК+ щодо збільшення видобутку також має заблокувати зростання цін на нафту.

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Міністри країн ОПЕК+ схвалили збільшення видобутку нафти на 648 000 барелів на день у липні та серпні з поточних 432 000 барелів. Про це пише агентство Bloomberg.

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Таке рішення можна вважати готовністю Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки збільшити видобуток, уточнюють журналісти.

Додані обсяги розподілять між усіма учасниками угоди ОПЕК+. У зв'язку з тим, що низка країн — Нігерія, Ангола та Росія — не виконувала своїх зобов'язань за обсягами видобутку, видобуваючи менше квоти, то наступні місяці фактичне зростання видобутку очікується нижче запланованого.

Як, зі свого боку, повідомляє агентство Reuters, рішення про збільшення видобутку нафти має компенсувати падіння постачання нафти з РФ.

За оцінками експертів, західні санкції можуть скоротити видобуток у Росії, другому за величиною експортері нафти у світі, на цілих 2-3 млн барелів на добу.

У квітні країна-агресор уже не змогла поставити на ринок необхідний ОПЕК місячний обсяг нафти в 10,44 млн барелів на добу, видобуток склав лише майже 9,3 млн барелів, тобто приблизно на 1 млн менше від необхідного.

В ОПЕК+ також сподіваються, що рішення щодо збільшення видобутку допоможе зупинити зростання світових цін на сировину.

Раніше повідомлялося, що ОПЕК може виключити РФ з угоди щодо видобутку нафти. За даними журналістів, це пов'язано з тим, що санкції Заходу та часткове ембарго на імпорт російської нафти підривають здатність Москви видобувати її більше.

Нагадаємо, 30 травня у ЄС узгодили шостий пакет санкцій проти Росії. У межах нових обмежень до кінця 2022 року під заборону потрапить 90% імпорту російської нафти до країн ЄС.