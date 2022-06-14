"Загрязнял город и море": оккупанты не будут восстанавливать завод "Азовсталь" (видео)
По словам главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, предприятие было главным источником загрязнения Мариуполя, а его работа якобы провоцировала онкологические заболевания у местного населения.
Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что завод "Азовсталь" вероятно восстанавливать не будут, поскольку он был основным источником загрязнения Мариуполя, сообщает российский телеканал "Звезда".
По словам коллаборанта, Мариуполь является курортным городом, но этому статусу мешало наличие производственных предприятий. И если завод Ильича, считает Пушилин, был создан с учетом рекомендаций экологов, то экологичность "Азовстали" у местных жителей вызывала вопросы.
"По сути "Азовсталь" являлся основным загрязнителем города Мариуполь, причем с учетом того, что он был построен вопреки мнениям экологов, без учета розы ветров, он загрязнял и сам город, и море", — сказал Пушилин.
Он также заявил, что работа предприятия могла провоцировать онкологические заболевания у жителей Мариуполя, поэтому решение о восстановлении "Азовстали" будет якобы приниматься с учетом мнения местных жителей.
"Мы на основании позиции жителей Мариуполя и опираясь на эту позицию будем принимать окончательное решение о том, будем ли мы восстанавливать "Азовсталь" или не будем", — рассказал Пушилин журналистам.
Ранее Пушилин заявлял, что по мнению мариупольцев завод "Азовсталь" восстанавливать не нужно, поскольку с момента его появления он только загрязнял окружающую среду. На его месте, скорее всего, будут реализованы другие проекты — возможно будет площадка технопарка, жилой район или парковая зона, отметил Пушилин.
Напомним, что на оккупированных РФ территориях Украины планируют провести "национализацию" украинских и иностранных предприятий. По словам "главы ДНР" Дениса Пушилина предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги "националистическим батальонам", перейдут в госсобственность.
1 июня Пушилин опроверг информацию о том, что он, находясь в Лимане, получил ранение. Главарь боевиков "ДНР" сказал, что он встречался в этот день с губернатором Санкт-Петербурга и чувствует себя хорошо.