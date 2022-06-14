"Загрязнял город и море": оккупанты не будут восстанавливать завод "Азовсталь" (видео)

По словам главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, предприятие было главным источником загрязнения Мариуполя, а его работа якобы провоцировала онкологические заболевания у местного населения.

Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что завод "Азовсталь" вероятно восстанавливать не будут, поскольку он был основным источником загрязнения Мариуполя, сообщает российский телеканал "Звезда".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам коллаборанта, Мариуполь является курортным городом, но этому статусу мешало наличие производственных предприятий. И если завод Ильича, считает Пушилин, был создан с учетом рекомендаций экологов, то экологичность "Азовстали" у местных жителей вызывала вопросы.

"По сути "Азовсталь" являлся основным загрязнителем города Мариуполь, причем с учетом того, что он был построен вопреки мнениям экологов, без учета розы ветров, он загрязнял и сам город, и море", — сказал Пушилин.

Он также заявил, что работа предприятия могла провоцировать онкологические заболевания у жителей Мариуполя, поэтому решение о восстановлении "Азовстали" будет якобы приниматься с учетом мнения местных жителей.

"Мы на основании позиции жителей Мариуполя и опираясь на эту позицию будем принимать окончательное решение о том, будем ли мы восстанавливать "Азовсталь" или не будем", — рассказал Пушилин журналистам.

Ранее Пушилин заявлял, что по мнению мариупольцев завод "Азовсталь" восстанавливать не нужно, поскольку с момента его появления он только загрязнял окружающую среду. На его месте, скорее всего, будут реализованы другие проекты — возможно будет площадка технопарка, жилой район или парковая зона, отметил Пушилин.

Напомним, что на оккупированных РФ территориях Украины планируют провести "национализацию" украинских и иностранных предприятий. По словам "главы ДНР" Дениса Пушилина предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги "националистическим батальонам", перейдут в госсобственность.

1 июня Пушилин опроверг информацию о том, что он, находясь в Лимане, получил ранение. Главарь боевиков "ДНР" сказал, что он встречался в этот день с губернатором Санкт-Петербурга и чувствует себя хорошо.