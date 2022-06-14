"Забруднював місто й море": окупанти не відновлюватимуть завод "Азовсталь" (відео)

За словами ватажка бойовиків ДНР Дениса Пушиліна, підприємство було головним джерелом забруднення Маріуполя, а його робота нібито провокувала онкологічні захворювання в місцевого населення.

Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що завод "Азовсталь" імовірно не відновлюватимуть, оскільки він був основним джерелом забруднення Маріуполя, повідомляє російський телеканал "Звезда".

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За словами колаборанта, Маріуполь є курортним містом, але цьому статусу заважала наявність виробничих підприємств. І якщо завод Ілліча, як вважає Пушилін, було створено з урахуванням рекомендацій екологів, то екологічність "Азовсталі" в місцевих жителів викликала питання.

"По суті "Азовсталь" був основним забруднювачем міста Маріуполь, причому з огляду на те, що він був побудований усупереч думкам екологів, без урахування рози вітрів, він забруднював і саме місто, і море", — сказав Пушилін.

Він також заявив, що робота підприємства могла провокувати онкологічні захворювання в жителів Маріуполя, тому рішення про відновлення "Азовсталі" нібито ухвалюватимуть із огляду на думку місцевих жителів.

"Ми на підставі позиції жителів Маріуполя та спираючись на цю позицію ухвалюватимемо остаточне рішення про те, чи будемо ми відновлювати "Азовсталь", чи не будемо", — розповів Пушилін журналістам.

Раніше Пушилін заявляв, що, на думку маріупольців, завод "Азовсталь" відновлювати не потрібно, оскільки з часу його появи він тільки забруднював довкілля. На його місці, швидше за все, буде реалізовано інші проєкти — можливо, буде майданчик технопарку, житловий район або паркова зона, зазначив Пушилін.

Нагадаємо, що на окупованих РФ територіях України планують провести "націоналізацію" українських та іноземних підприємств. За словами "глави ДНР" Дениса Пушиліна, підприємства українських інвесторів, які виділяли гроші "націоналістичним батальйонам", перейдуть у держвласність.

1 червня Пушилін спростував інформацію про те, що він, перебуваючи в Лимані, отримав поранення. Ватажок бойовиків "ДНР" сказав, що він зустрічався цього дня з губернатором Санкт-Петербурга та почувається добре.