Окупанти хочуть "націоналізувати" українські підприємства на захоплених територіях

За словами "глави ДНР" Дениса Пушиліна, забиратимуть компанії українських та іноземних інвесторів, які фінансували "нацбатальйони" в Україні. На окупованих теренах також мріють про відновлення аеропортів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На окупованих Росією територіях планують "націоналізувати" українські та іноземні підприємства. Про це пропагандистському інформаційному агентству "РІА Новини" розповів "глава ДНР" Денис Пушилін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ватажок бойовиків уточнив, що для кожного підприємства проводитимуть індивідуальну роботу. В так звану держвласність передаватимуть компанії, інвестори яких фінансували "націоналістичні батальйони" в Україні. Визначати це мають "правоохоронні органи ДНР", які нібито проведуть спеціальне розслідування.

Коментуючи долю решти, Пушилін сказав, що не впевнений, чи буде в їхніх акціонерів бажання та можливість брати участь у роботі своїх компаній.

Також за словами "глави ДНР", окупанти планують відновити й запустити заводи ім. Ілліча та "Азовмаш" у Маріуполі.

"Продукція, яку виробляють на "Азовмаші" та на Ілліча, потрібна. Потрібна у світі та в різних регіонах Російської Федерації, тому завдання ці заводи відновити та запустити вже стоїть", — прокоментував він.

Зараз російські загарбники проводять оцінку пошкоджень на підприємствах, а фахівці з ОРДЛО працюють над програмами із запуску заводів. Як вважає Пушилін, підприємства підлягають відновленню.

Металургійне підприємство "Азовсталь", яке стало захистом для українських військових, окупанти відновлювати не хочуть. За їхніми словами, це нібито пов'язане із питаннями екології.

Крім цього, у "ДНР" говорять про відновлення аеропортів у Донецьку та Маріуполі, проте цим хочуть зайнятися лише "після закінчення бойових дій".

"Такі плани є, але назвати точну дату поки проблематично. Все пов'язано з безпекою польотів літаків та вертольотів", — сказав ватажок бойовиків.

Нагадаємо, Пушилін анонсував референдум про входження "Л/ДНР" до складу РФ. За словами ватажка бойовиків, проведення "волевиявлення" буде доцільним після виходу ЗС РФ на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики "ДНР" хочуть провести перший трибунал над бійцями з Маріуполя до кінця літа.