Оккупанты хотят "национализировать" украинские предприятия на захваченных территориях

По словам "главы ДНР" Дениса Пушилина, забирать будут компании украинских и иностранных инвесторов, финансировавших "нацбатальоны" в Украине. На оккупированных территориях также мечтают о восстановлении аэропортов.

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На оккупированных Россией территориях планируют "национализировать" украинские и иностранные предприятия. Об этом пропагандистскому информационному агентству "РИА Новости" рассказал "глава ДНР" Денис Пушилин.

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Главарь боевиков уточнил, что по каждому предприятию будет проводиться индивидуальная работа. В так называемую госсобственность будут передавать компании, инвесторы которых финансировали "националистические батальоны" в Украине. Определять это должны "правоохранительные органы ДНР", которые якобы проведут специальное расследование.

Комментируя судьбу остальных, Пушилин сказал, что не уверен, будет ли у их акционеров желание и возможность участвовать в работе своих компаний.

Также по словам "главы ДНР", оккупанты планируют восстановить и запустить заводы им. Ильича и "Азовмаш" в Мариуполе.

"Продукция, производимая на "Азовмаше" и на Ильича, востребована. Востребована в мире и в разных регионах Российской Федерации, поэтому задача эти заводы восстановить и запустить уже стоит", — прокомментировал он.

В настоящее время российские захватчики проводят оценку повреждений на предприятиях, а специалисты из ОРДЛО работают над программами по запуску заводов. Как считает Пушилин, предприятия подлежат восстановлению.

Металлургическое предприятие "Азовсталь", ставшее защитой для украинских военных, оккупанты восстанавливать не хотят. По их словам, это якобы связано с вопросами экологии.

Кроме этого, в "ДНР" говорят о восстановлении аэропортов в Донецке и Мариуполе, однако этим хотят заняться лишь "после окончания боевых действий".

"Такие планы есть, но назвать точную дату пока проблематично. Все связано с безопасностью полетов самолетов и вертолетов", — сказал главарь боевиков.

Напомним, Пушилин анонсировал референдум о вхождении "Л/ДНР" в состав РФ. По словам главаря боевиков, проведение "волеизъявления" будет целесообразным после выхода ВС РФ на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее Фокус сообщал, что боевики "ДНР" хотят провести первый трибунал над бойцами из Мариуполя к концу лета.