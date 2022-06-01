"Почуваюся цілком добре": Пушилін спростував інформацію про своє поранення (відео)

Ватажок донецьких бойовиків розповів, що сьогодні разом із губернатором Санкт-Петербурга Бегловим перебуває в Маріуполі.

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Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін спростував інформацію про те, що він отримав поранення, перебуваючи в Лимані. Відповідний коментар окупант дав виданню RT.

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"Все гаразд. Ми з губернатором Санкт-Петербурга (Олександром Бегловим — ред.) сьогодні були в Маріуполі, підписали договір про побратимство. З Олександром Дмитровичем почуваємося цілком добре", — сказав Пушилін.

Раніше сьогодні російський телеканал "Зірка" опублікував відео з ватажком "ДНР" із церемонії підписання угоди про побратимство між Петербургом та Маріуполем, що сталася у будівлі філармонії.

Російські агентства "РІА Новини" та "ТАРС" спочатку з посиланням на окупаційну адміністрацію Донецької області, а потім і на самого Пушиліна повідомляли, що інформація про його поранення не відповідає дійсності.

Зі свого боку вже другий, після Антона Геращенка, радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що "підтверджує" повідомлення про поранення ватажка проросійських бойовиків у Лимані.

"Підтверджую, що в Лимані поранили Пушиліна", — написав Андрусів.

Нагадаємо, раніше сьогодні українське ЗМІ "РІА Мелітополь" повідомило, що Пушиліна поранили в Лимані, а все відео з його участю, яке опубліковане на цей час, зняте заздалегідь. Видання водночас наголосило, що ця інформація є непідтвердженою. Про поранення Пушиліна також повідомляли "Східний варіант" та радник голови МВС Антон Геращенко.

Раніше ми писали, що наприкінці травня Пушилін анонсував "референдум" про входження "Л/ДНР" до складу Росії.