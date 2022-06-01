Пушилін отримав поранення в Лимані, — ЗМІ

Ватажок "ДНР" приїхав у Лиман, щоб призначити там окупаційного мера, проте разом із "кадировцями" та високопоставленим представником РФ потрапив під обстріл, повідомили журналісти.

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Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення в Лимані Донецької області. Про це у середу, 1 червня, повідомило видання "РІА Мелітополь" у своєму телеграм-каналі.

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За даними журналістів, Пушиліна поранили в Лимані, а всі відео з його участю, які публікується наразі, є "консервами", тобто були зняті заздалегідь. Видання наголосило, що ця інформація є непідтвердженою.

Зі свого боку "Східний Варіант" повідомив, що ватажок "ДНР" приїжджав у тимчасово окупований Лиман, щоб призначити там так званого мера, проте українська розвідка отримала інформацію про те, де буде Пушилін. Зрештою, за даними видання, ватажок проросійських бойовиків отримав поранення, майже 50 "кадировців" і "хтось із верхівки РФ" загинули.

[ + – ] Допис "Східного Варіанта"

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також заявив, що Пушилін отримав поранення в Лимані. За його інформацією, лідер донецьких бойовиків потрапив під артилерійський обстріл, також постраждали 72 "кадировці". Свій допис Геращенко супроводжував хештегом "#офіційно", проте офіційної інформації з цього приводу з боку української влади на момент публікації не надходило.

[ + – ] Допис Антона Геращенка

Не повідомляли про інцидент і підконтрольні РФ ЗМІ. Проросійське "Донецьке агентство новин" о 14:42 опублікувало повідомлення про те, що Пушилін разом із губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим сьогодні нібито відвідали школу в Маріуполі. У матеріалі також зазначено, що фото з цього візиту будуть додані пізніше.

[ + – ] Публікація ДАН

Нагадаємо, нещодавно Пушилін анонсував проведення "референдумів" у Донецькій і Луганській областях щодо входження регіону до складу РФ.

Зі свого боку, глава міжнародного комітету Держдуми РФ, член делегації Кремля на переговорах з українською стороною Леонід Слуцький заявив, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської та Херсонської областей можуть бути "приєднані" до Росії вже в липні.