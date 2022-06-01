Пушилин получил ранение в Лимане, — СМИ

Главарь "ДНР" приехал в Лиман, чтобы назначить там оккупационного мэра, однако вместе с "кадыровцами" и высокопоставленным представителем РФ попал под обстрел, сообщили журналисты.

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Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин получил ранение в Лимане Донецкой области. Об этом в среду, 1 июня, сообщило издание "РИА Мелитополь" в своем телеграм-канале.

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По данным журналистов, Пушилина ранили в Лимане, а все видео с его участием, которые публикуются на данный момент, являются "консервами", то есть были сняты заранее. Издание подчеркнуло, что эта информация является неподтвержденной.

В свою очередь "Восточный Вариант" сообщил, что главарь "ДНР" приезжал во временно оккупированный Лиман, чтобы назначить там так называемого мэра, однако украинская разведка получила информацию о том, где будет находиться Пушилин. В результате, по данным издания, главарь пророссийских боевиков получил ранение, около 50 "кадыровцев" и "кто-то из верхушки РФ" погибли.

[ + – ] Пост "Восточного Варианта"

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также заявил, что Пушилин получил ранение в Лимане. По его информации, лидер донецких боевиков попал под артиллерийский обстрел, также пострадали 72 "кадыровца". Свой пост Геращенко сопроводил хештегом "#официально", однако официальной информации по этому поводу со стороны украинских властей на момент публикации не поступало.

[ + – ] Пост Антона Геращенко

Не сообщали об инциденте и подконтрольные РФ СМИ. Пророссийское "Донецкое агентство новостей" в 14:42 опубликовало сообщение о том, что Пушилин вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сегодня якобы посетили школу в Мариуполе. В материале также указано, что фотографии с этого визита будут добавлены позднее.

[ + – ] Публикация ДАН

Напомним, недавно Пушилин анонсировал проведение "референдумов" в Донецкой и Луганской областях касательно вхождения региона в состав РФ.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы РФ, член делегации Кремля на переговорах с украинской стороной Леонид Слуцкий заявил, что временно оккупированные территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей могут быть "присоединены" к России уже в июле.