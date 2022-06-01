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Военный Фокус Российско-украинская война

"Чувствую себя вполне хорошо": Пушилин опроверг информацию о своем ранении (видео)

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Фото: Скриншот | Пушилин сообщил, что не был ранен в Лимане

Главарь донецких боевиков рассказал, что сегодня вместе с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым находится в Мариуполе.

Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин опроверг информацию о том, что он получил ранение, находясь в Лимане. Соответствующий комментарий оккупант дал изданию RT.

"Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга (Александром Бегловым — ред.) сегодня были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве. С Александром Дмитриевичем чувствуем себя вполне хорошо", — сказал Пушилин.

Ранее сегодня российский телеканал "Звезда" опубликовал видео с главарем "ДНР" с церемонии подписания соглашения о побратимстве между Петербургом и Мариуполем, которая произошла в здании филармонии.

Российские агентства "РИА Новости" и "ТАСС", сначала со ссылкой на оккупационную администрацию Донецкой области, а затем и на самого Пушилина, сообщали, что информация о его ранении не соответствует действительности.

В свою очередь уже второй, после Антона Геращенко, советник министра внутренних дел Украины — Виктор Андрусив — сообщил, что "подтверждает" сообщения о ранении главаря пророссийских боевиков в Лимане.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин", — написал Андрусив.

Напомним, ранее сегодня украинское СМИ "РИА Мелитополь" сообщило, что Пушилина ранили в Лимане, а все видео с его участием, которые публикуются на данный момент, являются были сняты заранее. Издание при этом подчеркнуло, что эта информация является неподтвержденной. О ранении Пушилина также сообщали "Восточный вариант" и советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее мы писали, что в конце мая Пушилин анонсировал "референдум" о вхождении "Л/ДНР" в состав России.