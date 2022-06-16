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Скидки, льготы и каникулы: названы условия аренды, доступные с этого лета

Мария Бабенко
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магазин, ТРЦ, ТЦ, торговый центр
Во время военного положения арендодатели щедры на скидки

Фокус выяснил, сколько готовы уступать арендаторам владельцы недвижимости во время действия военного положения.

Снижение стоимости аренды – самый распространенный шаг навстречу бизнесу. К такому выводу пришел Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии на основе проведенного в мае внутреннего опроса среди клиентов, о чем пишет Фокус в статье "Льготные ставки. Как предпринимателям получить скидки и льготы при аренде недвижимости".

"Большинство владельцев недвижимости готовы идти на немалые уступки, чтобы поддержать предпринимателей в кризисное время. Скидку на аренду готовы предоставлять около 79% арендодателей. Лояльные условия рассрочки оплаты дают более 42% опрошенных. Около 37% владельцев могут добавить бесплатно один месяц аренды", — уточняет Сыроватко.

Из числа арендодателей, которые готовы рассматривать возможность скидок:

  • Могут снизить арендную плату на 20-40% — 26%
  • Не прочь снизить стоимость вдвое — 43%
  • Согласны сделать скидку больше, чем на 50% — 8%

По информации OLX, скидку на аренду готовы предоставить почти 80% арендодателей. Из них 43% готовы снизить стоимость аренды вдвое

По словам Ирины Луханиной, директора АН Best & Seller, в военное время арендные ставки в Киеве просели на 25-45% в зависимости от класса помещений, географии и востребованности на рынке.

В столице весьма лояльные условия предложены арендаторам недвижимости в Торговых Центрах (ТЦ), которые с апреля по июнь постепенно возобновляют работу после перерыва. По словам директора компании UTG Евгении Локтионовой, базовая арендная плата в ТЦ сейчас составляет 20-30% от контрактной с процентом от товарооборота, или уплачивается вообще лишь процент от товарооборота.

В период, когда бизнес вовсе не мог использовать арендованную недвижимость по назначению из-за боевых действий или их угрозы, действовали так называемые арендные каникулы. Ирина Луханина уточняет, что в Киеве арендные каникулы с оплатой или даже без оплаты коммунальных платежей продлились с марта по апрель включительно. Теперь, когда бизнес в столице восстанавливает работу, а киевляне возвращаются домой, речь может идти о скидках на аренду в течение 3-6 месяцев.

Об этих и других нюансах аренды недвижимости для бизнеса во время войны читайте в статье Фокуса "Льготные ставки. Как предпринимателям получить скидки и льготы при аренде недвижимости".

Ранее Фокус писал, что в столице в ближайшие полгода-год цены на жилую недвижимость могут снизиться на 30-40%.