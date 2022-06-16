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Економіка

Знижки, пільги та канікули: названі умови оренди, доступні з цього літа

Марія Бабенко
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магазин, ТРЦ, ТЦ, торговий центр
Під час воєнного стану орендодавці щедрі на знижки

Фокус з'ясував, скільки готові поступатися орендарям власники нерухомості під час дії воєнного стану.

Зниження вартості оренди — найпоширеніший крок назустріч бізнесу. Такого висновку дійшов Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії на основі проведеного в травні внутрішнього опитування серед клієнтів, про що пише Фокус у статті "Пільгові ставки. Як підприємцям отримати знижки та пільги при оренді нерухомості".

"Більшість власників нерухомості готові йти на чималі поступки, щоб підтримати підприємців у кризовий час. Знижку на оренду готові надавати близько 79% орендодавців. Лояльні умови розстрочення оплати дають понад 42% опитаних. Близько 37% власників можуть додати безплтно один місяць оренди", — уточнює Сироватко.

З-поміж орендодавців, які готові розглядати можливість знижок:

  • Можуть знизити орендну плату на 20-40% — 26%
  • Не проти знизити вартість удвічі — 43%
  • Згодні зробити знижку більше, ніж на 50% — 8%

За інформацією OLX, знижку на оренду готові надати майже 80% орендодавців. Із них 43% готові знизити вартість оренди вдвічі.

За словами Ірини Луханіної, директорки АН Best & Seller, у воєнний час орендні ставки в Києві просіли на 25-45% залежно від класу приміщень, географії та затребуваності на ринку.

У столиці дуже лояльні умови запропоновані орендарям нерухомості в торгових центрах (ТЦ), які з квітня до червня поступово відновлюють роботу після перерви. За словами директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової, базова орендна плата в ТЦ зараз становить 20-30% від контрактної з відсотком від товарообігу, або сплачується взагалі лише відсоток від товарообігу.

У період, коли бізнес зовсім не міг використовувати орендовану нерухомість за призначенням через бойові дії або їхню загрозу, діяли так звані орендні канікули. Ірина Луханіна уточнює, що в Києві орендні канікули з оплатою або навіть без оплати комунальних платежів тривали з березня до квітня включно. Тепер, коли бізнес у столиці відновлює роботу, а кияни повертаються додому, може йтися про знижки на оренду протягом 3-6 місяців.

Про ці й інші нюанси оренди нерухомості для бізнесу під час війни читайте в статті Фокусу "Пільгові ставки. Як підприємцям отримати знижки та пільги при оренді нерухомості".

Раніше Фокус писав, що в столиці у найближчі пів року-рік ціни на житлову нерухомість можуть знизитися на 30-40%.