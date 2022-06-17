Охота на бензин. Когда украинцы смогут забыть о дефиците топлива

Дефицит бензина в Украине по-прежнему сохраняется. Хотя в некоторых регионах поставщикам удалось наладить работу АЗС, а автогаз и во многих городах на АЗС вовсе в свободном доступе и без очередей.

Украина уже 114 дней отражает агрессию Российской Федерации — и столько же пытается построить заново логистику поставок автомобильного топлива через западную границу. Получается с переменным успехом.

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"Ситуация действительно исправляется. Конечно, очереди есть. Но увеличивается объем отпуска топлива на один автомобиль. Это говорит о том, что тренд правильный", — сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире национального телемарафона.

Народный депутат от фракции "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк в комментарии Фокусу также отметил, что топливо на автозаправках появляется. Хотя в целом Железняк не так оптимистично оценивает ситуацию: "Кризис с топливом будет еще долго. Все, кто рассчитывал, что бензиновый кризис пройдет быстро, или оптимисты, или не понимают, почему он возник".

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Оценки ситуации с бензином сильно разнятся. Ярослав Железняк говорит, что на днях видел пять заправок в Киеве, и на всех был бензин. А редактор экономического отдела Фокуса в течении недели не видела бензин ни в Киеве, ни в области — встретился по цене 65 грн./л на одной маленькой АЗС, где раньше продавали только газ. Вместе с тем, складывается впечатление, что с газом проблему решили — он есть на многих автозаправках, цена на газ на некоторых АЗС упала до 38 грн./л.

Другие столичные водители рассказывают о возможности заправиться после 40 минут в очереди, как о большой удаче. Обладатель бизнес-аккаунта ОККО рассказал, что по талонам заправиться можно, но иногда приходится постоять в очереди.

[ + – ] Поставки топлива увеличиваются, но и спрос на бензин растет Фото: Фокус

В Житомире на этой неделе нет очередей ни за бензином, ни за газом, с удивлением рассказала Фокусу местная жительница. По ее словам, не все заправки работают: некоторые закрываются, пока ждут поставок топлива, но это не создает очередей. Цена на газ — 40-42 грн./л, бензин продают по 52 грн. за литр. Но чем дальше от крупных городов, тем ситуация сложнее. Например, в Романовский район Житомирской области бензин привозят раз в неделю, цена литра А-95 — 59-60 грн., а газа — 45 грн.

В Чернигове основная проблема — найти качественное топливо, рассказывает местный водитель. Но и это реально: АЗС повысили лимиты, заправиться можно, выстояв очередь.

Опрос Фокуса подтвердил наличие топлива и на АЗС Харькова — там особого ажиотажа нет, хотя продают с ограничением 10-15 л одному покупателю.

В Одессе топливо есть, хоть и не на всех заправках. Если следить за ботом одной из сетей АЗС, то рано утром, около 6:00, можно заправиться и без очереди. Иногда на заправках встречается дорогой бензин — по 65 грн./л, зато почти без очередей. Найти газ проще, его АЗС города отпускают по 42-43 грн./л.

В Виннице в последнюю неделю ситуация с топливом улучшилась — Фокусу рассказали, что часто заправиться удается ранним утром. Также, как и в столице, в Виннице уже на многих АЗС в свободном доступе автогаз, а вот за бензином и дизелем автовладельцам все еще предстоит поохотиться.

Лайфхак, которым делятся автомобилисты — следить за местными топливными группами в Телеграм, которые можно искать по названию населенного пункта и слову "топливо", "бензин", "заправки". Это особенно важно, если предстоит долгий путь — например, из Полтавы в Ужгород или из Винницы в Харьков.

Minfin со ссылкой на данные Консалтинговой группы А-95 сообщает, что дешевле всего бензин А-95 стоит в Запорожской, Сумской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой областях — 49 грн. Самый высокий ценник на этот бензин — 51,99 грн./л — в Одесской и Донецкой области. Цена на дизтопливо — от 55,67 до 57,99 грн.

[ + – ] Средние цены на бензин А-95 в регионах Украины Фото: minfin.com.ua

Средние цены по регионам могут зависеть от того, каких заправок там больше.

"На западе Украины заметно лучше ситуация с бензином, особенно возле границы. Там вообще всегда можно заправиться", — говорит Ярослав Железняк.

Фокусу подтвердили, что во Львове бензин в наличии каждый день, так что гоняться за ним в попытке отследить, на какой он АЗС сегодня, жителям и гостям города не приходится.

В сетях АЗС говорят, что повсюду доставляют топливо. Вопрос в другом — продают ли его обычным украинцам или оно доступно лишь государственным службам и подразделениям ВСУ.

Со своей стороны, в пресс-службах ОККО и Socar Фокусу сказали, что топливо равномерно распределяют по всей сети, независимо от региона. Там допускают, что области, которые находятся близко к линии фронта, в первую очередь, снабжают военнослужащих и спецслужбы, поэтому у обывателей может сложиться впечатление, что там топлива меньше, хотя фактически это не так. То есть, по факту дело не в том, что топлива нет, а в том, что оно есть лишь для определенных категорий, среди которых, увы, нет обычных граждан.

Снизить спрос или поднять предложение: когда топлива будет достаточно

Украина в марте импортировала 60 тыс. тонн топлива, в апреле – 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн, по результатам июня может быть 600 тысяч тонн, рассказала Юлия Свириденко в эфире единого национального телемарафона.

"Вы спросите, когда в полном объеме будет удовлетворен спрос тем топливом, которое поступает в страну. Я скажу: тогда, когда запасы у операторов будут, как минимум, на две недели", — отмечает министр.

То же говорят и представители сетей автозаправок.

Важно

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По словам министра экономики, в критические дни были запасы топлива на 2-3 суток, в последнее время есть запасы на 7-9 дней и по бензину, и по дизелю. Для сравнения, до полномасштабной войны запас составлял не менее 15 суток.

"Когда мы сможем добиться такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут", — уверена Свириденко.

Ярослав Железняк подчеркивает: удовлетворить спрос будет реалистичнее, если этот спрос будет меньше, поэтому и не стоит удерживать цены госрегулированием: "Нужно убрать любое ограничение по цене на топливо. Да, дорого, да, больно, но нужно снизить спрос. А спрос снижается только ценой".

Но у этого варианта есть плохой финал: сговор трейдеров и сетей может довести цены на рынке до показателей черного рынка — 80 грн. за литр, а то и переплюнуть этот показатель. Потому снижать спрос банальным увеличением доходов трейдеров — не самый привлекательный вариант. Собственно, об этом Фокусу ранее рассказал Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея".

Цена рынка: есть ли смысл говорить о сговоре АЗС

Антимонопольный комитет следил за ситуацией на топливном рынке и заметил, что ресурс вроде бы есть, но в розничных сетях его не продают. 12 мая АМКУ начал исследование того, насколько участники рынка законопослушны в вопросах экономической конкуренции.

Агия Загребельская, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины, соучредитель "Лиги антитраста" сказала Фокусу, что не стоит возлагать большие надежды на это решение: "Сегодняшние вызовы уже не лечатся антитрастовыми инструментами, они — для мирного и послевоенного времени".

В целом, Украине нужно быстро заменить поставки из России и Беларуси за счет европейского рынка. При этом европейский рынок не планировал столько топлива поставлять Украине, потому что такие объемы поставок не резервировали.

"Следовательно, нам нужно перестроить не только свой, но и европейский рынок топлива", — говорит Агия Загребельская.

[ + – ] Водители, которым удалось заправиться без долгих очередей, рассказывают об этом, как об удаче Фото: Фокус

Она считает, что в последние недели власть достаточно эффективно работает над решением топливного кризиса. Вместе с тем, еще есть, над чем работать.

"Есть ряд практических шагов, которые нужно предпринять: начиная от межправительственных переговоров для быстрого расширения узких мест в других государствах, заканчивая упрощением правил выезда для водителей бензовозов", — говорит Загребельская.

Несмотря на проделанную работу, Минэкономики, АМКУ и правительству в целом еще предстоит немало решений, чтобы ликвидировать топливный коллапс.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн анонсирует рост потребления: возвращаются люди, активизируется бизнес. По его словам, в августе-сентябре в Украине будет сезонный пик потребления топлива. Он считает, что сейчас главная цель — обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь.

"Да и вообще, резерв должен быть у воюющей страны", — говорит Куюн.

Ярослав Железняк отметил, что прямо сейчас государству стоит решать вопросы логистики: "Нам нужно, чтобы наши бензовозы не стояли в очередях на границе. Для этого необходимо создавать отдельную полосу, расширять пункты. Что-то из этого делается, что-то нет, но это нужно делать".

Также он говорит о необходимости создавать ж/д инфраструктуру, хотя это и весьма долгий процесс.

Агия Загребельская считает, что по окончанию войны государству нужно будет, наконец, создать конкурентную среду на топливном рынке, убрать барьеры для привлечения инвестиций и минимизировать теневую долю рынка. Вот тогда решения АМКУ будут иметь большое значение, а автомобилисты перестанут беспокоиться о том, как и где они будут заправлять свои автомобили завтра.

Фокус обратился за комментариями в Антимонопольный комитет, но ответа по состоянию на пятницу 17 июня не получил. Мы готовы предоставить АМКУ возможность высказать свою позицию, когда комитет будет готов.