"Мы убеждаем их вернуться": McDonald`s может возобновить работу в Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что для возвращения знаменитого бренда в Украину есть все условия. Поэтому скоро украинские родители вновь смогут порадовать своих детей походом в ресторан.

Рестораны McDonald’s, которые приостановили свою деятельность в Украине с началом войны, могут вернуться на украинский рынок. Как сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, по данному вопросу украинская сторона ведет диалог с штаб-квартирой американской компании.

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Глава МИД отметил, что для того, чтобы рестораны известного во всем мире бренда возобновили свою работу в Украине есть все условия, поэтому украинские дипломаты убеждают представителей McDonald’s вернуться. По словам министра, переговорный процесс постепенно движется.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДо является одним из самых известных американских брендов", — сообщил Кулеба.

Министр считает, что возвращение бренда в Украину даст возможность украинским родителям вновь порадовать своих детей. На примере своей семьи Кулеба убежден, что для многих детей поход в McDonald’s или заказ доставки из ресторана является своеобразным семейным ритуалом.

"И сегодня хочу пожелать, чтобы каждый украинский отец уже скоро смог провести маленький семейный ритуал и осчастливить детей походом в МакДо или заказом из него", — написал Кулеба.

Отметим, что с началом военных действий в Украине сеть McDonald's перевела всю работу на гуманитарную помощь стране. В первые дни войны компания закрыла свои рестораны, а хранившиеся продукты были переданы в штабы гуманитарной помощи. Как сообщили в компании, на нужды гражданского населения и военных было предоставлено 58 тонн продукции на общую сумму более 50 млн гривен. Кроме того, компания продолжала выплачивать 10 тысячам своих сотрудников в Украине зарплату.

Ранее сообщалось, что 16 мая руководство McDonald's приняло решение окончательно прекратить деятельность ресторанов в России и запустило процесс продажи бизнеса. Исполнительный директор компании Крис Кемпчински в сообщении франшизам заявил, что у такого решения нет прецедентов и оно имеет серьезные последствия.

19 мая стало известно, что компания McDonald’s продаст свой бизнес в РФ нефтянику из Новокузнецка Александру Говору. Согласно условиям сделки, Говор приобретает все рестораны в РФ — это 850 заведений в стране.