"Ми переконуємо їх повернутись": McDonald`s може відновити роботу в Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що для повернення знаменитого бренду до України є всі умови. Тож незабаром українські батьки знову зможуть порадувати своїх дітей походом у ресторан.

Ресторани McDonald's, які призупинили свою діяльність в Україні з початком війни, можуть повернутися на український ринок. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, з цього питання українська сторона веде діалог зі штаб-квартирою американської компанії.

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Глава МЗС зазначив, що для того, щоб ресторани відомого в усьому світі бренду відновили свою роботу в Україні, є всі умови, тому українські дипломати переконують представників McDonald's повернутися. За словами міністра, переговорний процес поступово рухається.

"Кілька тижнів тому ми встановили зв'язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald's у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним із найвідоміших американських брендів", — повідомив Кулеба.

Міністр вважає, що повернення бренду в Україну дасть змогу українським батькам порадувати своїх дітей. На прикладі своєї сім'ї Кулеба переконаний, що для багатьох дітей похід у McDonald's або замовлення доставки з ресторану є своєрідним сімейним ритуалом.

"І сьогодні хочу побажати, щоб кожен український батько вже незабаром зміг провести маленький сімейний ритуал та ощасливити дітей походом у МакДо або замовленням із нього", — написав Кулеба.

Зазначимо, що з початком воєнних дій в Україні мережа McDonald's переклала всю роботу на гуманітарну допомогу країні. У перші дні війни компанія закрила свої ресторани, а продукти, що зберігалися, були передані в штаби гуманітарної допомоги. Як повідомили у компанії, на потреби цивільного населення і військових було надано 58 тонн продукції на загальну суму понад 50 млн гривень. Крім того, компанія продовжувала виплачувати 10 тисячам своїх співробітників в Україні зарплату.

Раніше повідомлялося, що 16 травня керівництво McDonald's ухвалило рішення остаточно припинити діяльність ресторанів у Росії та запустило процес продажу бізнесу. Виконавчий директор компанії Кріс Кемпчинскі у повідомленні франшизам заявив, що таке рішення не має прецедентів і має серйозні наслідки.

19 травня стало відомо, що компанія McDonald's продасть свій бізнес в РФ нафтовику з Новокузнецька Олександру Говору. Згідно з умовами угоди, Говор купує усі ресторани в РФ — це 850 закладів у країні.