Не до морей: собираются ли украинцы летом 2022 года брать отпуск и куда поедут

Опрошенные граждане признались, что отдыхать во время войны неуместно, другие сообщили, что остались без работы, а потому и отпуска не будет. Эксперты также объяснили, почему отпуск за свой счет — не всегда легальная история.

Летом 2022 года планируют отпуск рекордно низкое количество работников (11%). Об этом сказано в результатах блиц-опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua. По данным опроса, 47% считают, что сейчас не время отдыха и радости. А 23% вообще потеряли работу из-за войны, а потому не намерены отдыхать.

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"Отсутствие иностранных туристов, финансовые проблемы у отечественных туристов и, что самое главное, уверенность в том, что отдых во время войны неуместен, привели к минимальной заполненности санаториев и баз отдыха в Украине. Заграничный туризм и, в частности, отдых у моря тоже почти не востребован. Как показал опрос кадрового портала grc.ua, горячие события в стране влияют и на возможность планировать отдых, и на желание отдыхать. Отпуск этим летом планирует рекордно низкое количество украинских работников – всего 11% опрошенных", — отмечают специалисты grc.ua.

Распространенная практика отпуска за свой счет законна лишь по желанию работника. Если работодатель принуждает уходить в отпуск, он нарушает законодательство.

Из тех, кто готов идти в отпуск летом, лишь 1% собираются отправиться за границу. Большинство тех, кто планирует отдых, выбирают внутренний туризм – поездку в горы, как вариант отдыха, отметили 3% опрошенных, а 6% собираются поехать в другой регион Украины.

[ + – ] "Не время" - основная причина отказа от летнего отдыха Фото: grc.ua

Эксперты кадрового портала также объяснили, что с введением в действие военного положения в Украине изменились и трудовые права работников, а также порядок предоставления отпусков. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136-ІХ, в течение действия военного положения ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если условиями трудового договора было предусмотрено большее количество дней отпуска, то действие таких пунктов договора во время военного положения может быть прекращено. Кроме того, работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком), если работник задействован в работах на объектах критической инфраструктуры.

Важно

Право на отдых. Можно ли сотрудникам уходить в отпуск во время войны

"Относительно отпуска без сохранения заработной платы, то по просьбе работника работодатель может предоставлять такой отпуск без ограничения срока. Одновременно с этим, согласно законодательству, во время военного положения работодатель не имеет права требовать от работника уходить в отпуск за свой счет. Оформление отпусков без сохранения заработной платы есть право, но не обязанность работника. Принуждение работников уходить в этих вариантах в отпуск без сохранения заработной платы является нарушением трудовых прав работников", — отметили эксперты кадрового портала grc.ua.

Напомним, как ранее писал Фокус, работодатель может законно отказать сотруднику в отпуске, если человек работает на объекте критической инфраструктуры.