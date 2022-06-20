Не до морів: чи збираються українці влітку 2022 брати відпустку та куди поїдуть

Опитані громадяни зізналися, що відпочивати під час війни недоречно, інші повідомили, що залишилися без роботи, а тому відпустки не буде. Експерти також пояснили, чому відпустка за власний кошт — не завжди легальна історія.

Улітку 2022 року планує відпустку рекордно низька кількість працівників (11%). Про це йдеться в результатах бліц-опитування, проведеного кадровим порталом grc.ua. За даними опитування, 47% вважають, що зараз не час відпочинку та радості. А 23% взагалі втратили роботу через війну, а тому не збираються відпочивати.

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"Відсутність іноземних туристів, фінансові проблеми у вітчизняних туристів і, що найголовніше, упевненість у тому, що відпочинок під час війни недоречний, призвели до мінімальної заповненості санаторіїв і баз відпочинку в Україні. Закордонний туризм і, зокрема, відпочинок біля моря теж майже не затребуваний. Як показало опитування кадрового порталу grc.ua, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Відпустку цього літа планує рекордно низька кількість українських працівників — усього 11% опитаних”, — зазначають фахівці grc.ua.

Поширена практика відпустки за власний кошт законна лише за бажанням працівника. Якщо роботодавець змушує йти у відпустку, він порушує законодавство.

Із тих, хто готовий іти у відпустку влітку, лише 1% мають намір вирушити за кордон. Більшість тих, хто планує відпочинок, обирають внутрішній туризм — поїздку в гори як варіант відпочинку відзначили 3% опитаних, а 6% збираються поїхати в інший регіон України.

[ + – ] "Не час" — основна причина відмови від літнього відпочинку Фото: grc.ua

Експерти кадрового порталу також пояснили, що з набуттям чинності воєнного стану в Україні змінилися й трудові права працівників, а також порядок надання відпусток. Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-ІХ, протягом дії воєнного стану щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Якщо умовами трудового договору було передбачено більше днів відпустки, то дія таких пунктів договору під час воєнного стану може бути припинена. Крім того, роботодавець може відмовити працівникові в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і відпустки з догляду за дитиною), якщо працівник задіяний у роботах на об'єктах критичної інфраструктури.

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Право на відпочинок. Чи можна співробітникам йти у відпустку під час війни

"Щодо відпустки без збереження заробітної плати, то на прохання працівника роботодавець може надавати таку відпустку без обмеження терміну. Водночас, згідно із законодавством, під час воєнного стану роботодавець не має права вимагати від працівника йти у відпустку за свій рахунок. Оформлення відпусток без збереження заробітної плати є правом, але не обов'язком працівника. Примус працівників іти в цих випадках у відпустку без збереження заробітної плати є порушенням трудових прав працівників", — зазначили експерти кадрового порталу grc.ua.

Нагадаємо, як раніше писав Фокус, роботодавець може законно відмовити співробітнику у відпустці, якщо людина працює на об'єкті критичної інфраструктури.