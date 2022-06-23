Российские нефтяные танкеры пропадают в Атлантическом океане — Bloomberg

За последние 10 дней по крайней мере три российских танкера исчезли из поля зрения систем слежения за судами, когда они приблизились к Азорским островам.

По мере ужесточения санкций против экспорта нефтепродуктов российские нефтяные танкеры все чаще пропадают из систем слежения за судами в Атлантическом океане, пишет Bloomberg. За последние 10 дней зафиксировали по крайней мере три таких случая, когда танкеры приблизились к Азорским островам.

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"Вероятно, они перегрузили свои грузы на другие суда, — констатирует Bloomberg. — Таких передач там не было до того, как Россия вторглась в Украину, не говоря уже о том, что раньше танкеры не скрывались от спутниковое наблюдение. Возможно, некоторые покупатели хотят совершать свои покупки как можно более конфиденциально. Некоторые российские грузы также начинают исчезать из поля зрения по пути в Азию".

Перевалка нефти с судна на судно является обычным явлением на нефтяном рынке. Российские грузы много лет использовали такую практику у побережья Дании, а в последнее время — в Средиземном море и у Азорских островов.

[ + – ] Перевалка российской нефти с судна на судно в водах между Мадейрой и Азорскими островами в мае-июне

Однако отключение транспондеров, чтобы пропасть с радаров, — событие неординарное. По данным Bloomberg эту тактику часто использовали для перевалки подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы. В этом случае суда движутся рядом друг с другом, как правило, меньший танкер переваливает нефть в более крупный, который затем везет ее по торговому маршруту, часто в Азию.

Кто покупает российские энергоносители

На днях стало известно, что правительство Индии обратилось к государственным нефтяным компаниям с просьбой закупать огромные объемы дешевой нефти из России. С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Индия более чем в 25 раз нарастила импорт российских нефтепродуктов, покупая ежесуточно около 1 млн баррелей.

Также РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По итогам мая импорт российской нефти составил почти 8,42 млн тонн. Это на 55% больше, чем годом ранее. Причиной увеличения поставок стало то, что Москва теперь продает нефть со значительной скидкой из-за общемировых антироссийских санкций.

Также Кремль по-прежнему хорошо зарабатывает на поставках энергоресурсов в ЕС. За 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала на продаже энергоресурсов Европе около 57 млрд евро. В июньском отчете финского Центра исследований энергии и чистого воздуха сказано, что пока одни государства, такие как Польша, Финляндия и балтийские страны, сокращают закупки российского топлива, другие, например, Франция, наоборот, их увеличили.