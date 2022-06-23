Російські нафтові танкери зникають в Атлантичному океані — Bloomberg

За останні 10 днів принаймні три російські танкери зникли з поля зору систем стеження за судами, коли вони наблизилися до Азорських островів.

У міру посилення санкцій проти експорту нафтопродуктів російські нафтові танкери дедалі частіше зникають із систем стеження за судами в Атлантичному океані, пише Bloomberg. За останні 10 днів зафіксували принаймні три такі випадки, коли танкери наблизилися до Азорських островів.

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"Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна, — констатує Bloomberg. — Таких передавань там не було до того, як Росія вторглася в Україну, не кажучи вже про те, що раніше танкери не ховалися від супутникового спостереження. Можливо, деякі покупці хочуть здійснювати свої покупки як можна конфіденційніше. Деякі російські вантажі також починають зникати з поля зору на шляху до Азії".

Перевалювання нафти із судна на судно є звичайним явищем на нафтовому ринку. Російські вантажі багато років використовували таку практику біля узбережжя Данії, а останнім часом — у Середземному морі та біля Азорських островів.

[ + – ] Перевалка російської нафти із судна на судно у водах між Мадейрою та Азорськими островами у травні-червні

Проте відключення транспондерів, щоб зникнути з радарів, — подія неординарна. За даними Bloomberg, цю тактику часто використовували для перевалки підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели. У цьому випадку судна рухаються поруч один з одним, як правило, менший танкер перевалює нафту в більший, який потім везе її торговим маршрутом, часто в Азію.

Хто купує російські енергоносії

Днями стало відомо, що уряд Індії звернувся до державних нафтових компаній з проханням закуповувати величезні обсяги дешевої нафти з Росії. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Індія більш ніж у 25 разів наростила імпорт російських нафтопродуктів, купуючи щодобово майже 1 млн барелів.

Також РФ стала найбільшим постачальником нафти в Китай. За підсумками травня імпорт російської нафти становив майже 8,42 млн тонн. Це на 55% більше, ніж рік тому. Причиною збільшення постачання стало те, що Москва тепер продає нафту зі значною знижкою через загальносвітові антиросійські санкції.

Також Кремль, як і раніше, добре заробляє на постачаннях енергоресурсів у ЄС. За 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила на продажі енергоресурсів Європі приблизно 57 млрд євро. У червневому звіті фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря сказано, що поки одні держави, такі як Польща, Фінляндія і балтійські країни, скорочують закупівлі російського палива, інші, наприклад, Франція, навпаки, їх збільшили.