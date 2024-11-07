Стелс-танкер у повітрі: експерти розкрили деталі новітнього заправника Skunk Works

Літак має специфічні елементи стелс-дизайну, які мають забезпечити йому низьку радіолокаційну помітність. Це дасть суттєву перевагу порівняно з нинішніми заправниками, таким як KC-135 і KC-46.

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Компанія Lockheed Martin через свій підрозділ Skunk Works продемонструвала новий стелс-танкер, який може використовуватися для дозаправки літаків у повітрі можливістю пілотування. Візуалізація танкера, показана нещодавно виданню The War Zone, ілюструє його із заправними штангами для дозаправлення винищувачів F-35A Joint Strike Fighter у повітрі.

Цю концепцію представлено в межах вимог програми Next Generation Air-Refueling System (NGAS) ВПС США, спрямованої на оновлення флоту і створення більш стійких до загроз заправників.

"Наша команда продовжує вивчати різні конфігурації, які забезпечують ефективність місії за рахунок під'єднаного, доступного, живучого й автономного заправника наступного покоління", — сказав представник Skunk Works виданню The War Zone.

Особливості концепції стелс-танкера

На представлених рендерах зображено літак зі стрілоподібними крилами, нахиленими вертикальними стабілізаторами та специфічними елементами стелс-дизайну, які допомагають йому знизити радіолокаційну помітність. Однією з важливих особливостей нової концепції стали заправні штанги, вбудовані в спонсони на крилах, що дає змогу дозаправляти літаки в польоті.

Рендеринг концепції танкера-невидимки з екіпажем Фото: Lockheed Martin

Оглядачі зазначили, що концепція NGAS спрямована на підвищення гнучкості та стійкості системи дозаправки. Поєднання пілотованих і безпілотних танкерів дасть змогу дозаправляти літаки ближче до лінії фронту, не піддаючи загрозі екіпажі танкерів. Розвиток цієї технології особливо важливий у світлі зростаючих загроз систем ППО, які можуть загрожувати наявним танкерам, таким як KC-135 і KC-46, на далеких дистанціях.

Також було зазначено, що розвиток стелс-танкера NGAS враховує стратегічну необхідність дозаправки літаків далеко від ворожих ППО, особливо в Тихоокеанському регіоні, де зона протидії китайських систем ППО розширюється. Програма NGAS включає впровадження стелс-танкерів, які можуть працювати на краю небезпечних зон, гарантувавши безпеку наявних і нових тактичних літаків.

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