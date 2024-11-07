Стелс-танкер в воздухе: эксперты раскрыли детали новейшего заправщика Skunk Works

Самолет имеет специфические элементы стелс-дизайна, которые должны обеспечить ему низкую радиолокационную заметность. Это даст существенное преимущество по сравнению с нынешними заправщиками, таким как KC-135 и KC-46.

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Компания Lockheed Martin через свое подразделение Skunk Works продемонстрировала новый стелс-танкер, который может использоваться для дозаправки самолетов в воздухе возможностью пилотирования. Визуализация танкера, показанная недавно изданию The War Zone, иллюстрирует его с заправочными штангами для дозаправки истребителей F-35A Joint Strike Fighter в воздухе.

Эта концепция представлена в рамках требований программы Next Generation Air-Refueling System (NGAS) ВВС США, направленной на обновление флота и создание более стойких к угрозам заправщиков.

"Наша команда продолжает изучать различные конфигурации, которые обеспечивают эффективность миссии за счет подключенного, доступного, живучего и автономного заправщика следующего поколения", — сказал представитель Skunk Works изданию The War Zone.

Особенности концепции стелс-танкера

На представленных рендерах изображен самолет со стреловидными крыльями, наклоненными вертикальными стабилизаторами и специфическими элементами стелс-дизайна, которые помогают ему снизить радиолокационную заметность. Одной из важных особенностей новой концепции стали заправочные штанги, встроенные в спонсоны на крыльях, что позволяет дозаправлять самолеты в полете.

Рендеринг концепции танкера-невидимки с экипажем Фото: Lockheed Martin

Обозреватели отметили, что концепция NGAS направлена на повышение гибкости и стойкости системы дозаправки. Сочетание пилотируемых и беспилотных танкеров позволит дозаправлять самолеты ближе к линии фронта, не подвергая угрозе экипажи танкеров. Развитие этой технологии особенно важно в свете растущих угроз систем ПВО, которые могут угрожать существующим танкерам, таким как KC-135 и KC-46, на дальних дистанциях.

Также было отмечено, что развитие стелс-танкера NGAS учитывает стратегическую необходимость дозаправки самолетов вдали от вражеских ПВО, особенно в Тихоокеанском регионе, где зона противодействия китайских систем ПВО расширяется. Программа NGAS включает внедрение стелс-танкеров, которые могут работать на краю опасных зон, обеспечивая безопасность существующих и новых тактических самолетов.

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