Тысячи вариантов: какие квартиры сдают в аренду в Киеве и сколько стоит аренда

На долгий срок в столице в июне разместили более 50 тысяч объявлений аренды квартир, а самые дешевые варианты – в Деснянском районе столицы.

Если в начале войны рынок замер из-за объективной опасности пребывания в Киеве и близости боевых действий к столице, то сейчас он полностью восстановился и демонстрирует готовность принимать украинцев. Об этом Фокусу рассказали в компании OLX.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

Там сообщили: только за май в категории "Долгосрочная аренда квартир" на OLX было размещено 54,8 тыс. предложений по аренде одно-, двух- и трехкомнатных квартир. В июне количество предложений остается высоким: с 1 по 20 июня разместили 53,3 тыс. объявлений долгосрочной аренды, что в полтора раза больше, чем в апреле.

Важно

Жилье с дисконтом. Какие цены на аренду квартир в Киеве предлагают этим летом

"Многие объявления об аренде квартир в Печерском районе – 9,4 тыс., далее следует Дарницкий и Шевченковский районы по 7,6 и 6,4 тысяч объявлений соответственно.

Что касается количества комнат, то неизменным лидером остаются однокомнатные – 49% от всех объявлений на недвижимость за июнь. Больше всего предложений было размещено в Дарницком районе. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры многое предлагали в Печерском районе", — отмечают в OLX.

Какие квартиры в столице и за сколько сдают в аренду в июне

[ + – ] Самые дорогие варианты - в Печерском районе, самые дешевые квартиры - в Деснянском районе и на Святошино Фото: OLX Нерухомість

Одновременно с ростом предложений цена на аренду недвижимости остается стабильной, о чем ранее писал в своей статье Фокус, – найти однокомнатную в столице можно за 7 870 грн, двухкомнатную за 10 598 грн, а трехкомнатную за 15 985 грн. Деснянский район – самый бюджетный вариант для аренды квартир любой комнатности, отметили в OLX.

"В целом, в Киеве в ближайшие месяцы спрос на долгосрочную аренду будет расти за счет переселенцев, которые выбирают столицу как место для убежища. Остается высоким и предложение, ведь многие киевляне уезжают и начинают сдавать свои квартиры. Что касается цен на аренду, то в ближайшее время они не будут расти, поскольку покупательная способность многих людей снизилась. Постепенный возврат к довоенному уровню стоимости аренды можем ожидать в случае стабилизации экономической ситуации в стране, нашей победы и отсутствия новых непредсказуемых событий", – подчеркнул Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии.

Напомним, как писал Фокус, на период действия военного положения большинство арендодателей идут на существенные скидки, но в договоре указывают, что после завершения периода военного положения цену пересмотрят.

Важно