Тисячі варіантів: які квартири здають в оренду в Києві та скільки коштує оренда

На тривалий термін у столиці в червні розмістили понад 50 тисяч оголошень оренди квартир, а найдешевші варіанти — у Деснянському районі столиці.

Якщо на початку війни ринок завмер через об'єктивну небезпеку перебування в Києві та близькість бойових дій до столиці, то зараз він повністю відновився та демонструє готовність приймати українців. Про це Фокус розповіли в компанії OLX.

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Там повідомили: тільки за травень у категорії "Довгострокова оренда квартир" на OLX було розміщено 54,8 тис. пропозицій із оренди одно-, дво- й трикімнатних квартир. У червні кількість пропозицій залишається високою: з 1 по 20 червня розмістили 53,3 тис. оголошень довгострокової оренди, що в півтора разу більше, ніж у квітні.

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"Багато оголошень про оренду квартир у Печерському районі — 9,4 тис., далі йде Дарницький і Шевченківський райони по 7,6 та 6,4 тисячі оголошень відповідно.

Що стосується кількості кімнат, то постійним лідером залишаються однокімнатні — 49% від усіх оголошень на нерухомість за червень. Найбільше пропозицій було розміщено в Дарницькому районі. Двокімнатні й трикімнатні квартири багато пропонували в Печерському районі", — зазначають в OLX.

Які квартири в столиці та за скільки здають в оренду в червні

[ + – ] Найдорожчі варіанти — у Печерському районі, найдешевші квартири — у Деснянському районі та на Святошино Фото: OLX Нерухомість

Одночасно зі зростанням пропозицій ціна на оренду нерухомості залишається стабільною, про що раніше писав у своїй статті Фокус — знайти однокімнатну в столиці можна за 7 870 грн, двокімнатну за 10 598 грн, а трикімнатну за 15 985 грн. Деснянський район — найбюджетніший варіант для оренди квартир будь-якої кімнатності, зазначили в OLX.

"Загалом у Києві в найближчі місяці попит на довгострокову оренду зростатиме за рахунок переселенців, які обирають столицю як місце для притулку. Залишається високою і пропозиція, адже багато киян їдуть і починають здавати свої квартири. Щодо цін на оренду, то в найближчим часом вони не зростатимуть, оскільки купівельна спроможність багатьох людей знизилася. Поступове повернення до довоєнного рівня вартості оренди можемо очікувати в разі стабілізації економічної ситуації в країні, нашої перемоги та відсутності нових непередбачуваних подій”, — наголосив Ігор Сироватко, керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії.

Нагадаємо, як писав Фокус, на період дії воєнного стану більшість орендодавців ідуть на суттєві знижки, але в договорі вказують, що після завершення періоду воєнного стану ціну переглянуть.

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