Отдых отменяется. Что будет с агентствами TUI после ареста счетов туроператора

Крупный туроператор, согласно данным СБУ, связан с Кремлем, и счета компании арестованы. Фокус выяснил, что произошло, и каковы риски того, что оплатившие туры клиенты компании не получат возврат своих средств.

30 июня Служба безопасности Украины сообщила об аресте корпоративных прав и средств на счетах крупной туристической компании TUI, конечным бенефицаром которой является приближенный к российскому президенту миллиардер, совладелец "Северстали", Алексей Мордашов.

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По данным СБУ, все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Дело туроператора TUI Ukraine проходит по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщил Фокусу Тарас Кислый, партнер адвокатского объединения "Арцингер", арест корпоративных прав и средств на счетах компании негативно отразится на ее деятельности.

"Арест корпоративных прав, в первую очередь, делает невозможным распоряжение такими правами. В долгосрочной перспективе это может привести к кризису управленческих решений и значительному усложнению работы компании", — отметил Тарас Кислый.

Большой бизнес: как работала сеть турагентств TUI до и после начала войны

Компания TUI Ukraine – один из крупных операторов украинского туристического рынка, структура компании включает туроператора и сеть турагентств по всей стране. Сама компания в Украине — часть крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group. Компания начала работу в Украине в 2009 году, а в 2013 году в состав TUI Ukraine вошел один из крупных туроператоров Украины Turtess Travel.

Как пишет "Интерфакс-Украина", ранее в компании отмечали, что TUI Ukraine обслуживает более 100 тысяч туристов ежегодно, а услуги компании предлагает сеть из 200 турагентств. TUI Group – это группа компаний со штаб-квартирой в Германии, которая обслуживает более 30 млн. туристов в год, предлагая туры в 180 стран мира.

Компания TUI работает на рынке Украины с 2009 года, а сейчас активы компании переданы Нацагентству АРМА

В марте 2022 года, после вторжения России в Украину, туркомпания TUI отключила сайт (страница не работает и сейчас), а клиентам через Facebook сообщила, что "компания и ее сотрудники работают в частичном объеме из-за обстоятельств опасности жизни. После победы Украины и стабилизации ситуации в стране будут выполнены все взятые на себя обязательства перед партнерами и клиентами компании".

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В комментариях к указанному сообщению – шквал возмущения от тех, кто успел оплатить путешествие.

"Верните деньги!", "Почему я не могу уехать в оплаченный тур из соседней страны, как это делают другие операторы? Меня не устраивают деньги на депозите, моим знакомым туроператоры сразу вернули деньги, а тут нужно выпрашивать", "Кому-то ответили?", "Кто-то подал в суд?" — пишут возмущенные молчанием компании ее клиенты.

То есть, с начала войны в Украине коммуникация компании TUI c купившими туры клиентами была остановлена. Сейчас же, после ареста счетов и передачи активов в управление Нацагентства АРМА, ситуация осложнилась еще больше.

[ + – ] 15 марта компания TUI сообщила, что начнет работать после победы Украины Фото: facebook.com/TUIUkraine

"Арест средств на счетах более критичен, чем арест корпоративных прав, так как, фактически, парализует работу компании и делает невозможным выполнение ее обязательств перед клиентами и контрагентами. В таком режиме бизнесу почти невозможно полноценно функционировать без серьезных шагов по его перестройке", — считает юрист Тарас Кислый.

Франшиза и права: смогут ли турагентства TUI продолжать работу после ареста счетов компании

Сеть туроператора была сформирована из собственных и уполномоченных туристических агентств, и многие из которых работали с TUI по франшизе. Преимущество франшизы – это приобретение права работать под уже известной торговой маркой, а также получать от туроператора обучение, материалы, специальные предложения для клиентов, скидки на туры. Плюс туроператор оплачивает масштабные рекламные кампании, результатами которых пользуются и небольшие агентства, работающие по его франшизе.

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Однако арест корпоративных прав и счетов в итоге может отразиться на агентствах, которые вели свой бизнес по франшизе TUI.

"Дальнейшая работа агентств во многом зависит от условий франшизы. Поскольку такие условия, как правило, не публичны, в данной конкретной ситуации можно только делать предположения, исходя из обычной бизнес-практики в этой сфере. В целом, влияние подобных арестов может быть как минимальным, и тогда агентства смогут продолжить свою работу. Или же, при высокой интеграции работы агентств и основной компании, это может быть практически полная остановка деятельности агентств", — комментирует Тарас Кислый.

[ + – ] У агентств TUI, которые были зависимы от основном компании-оператора, теперь могут быть проблемы Фото: TUI Group

По словам эксперта, закон не запрещает агентствам по франшизе продолжать свою работу в условиях, когда счета туроператора арестованы, — иногда сотрудничество ограничивается оплатой франшизы от агентств на основную компанию – и тогда агентства могут продолжать работать.

Но такая возможность есть не у всех агентств. Ведь часто агентство, работая по франшизе, использует технологии туроператора, а также его продукты и его чартерные авиакомпании.

В итоге агентство передает туроператору полученные от клиента за тур средства, и если счета туроператора арестованы, то и агентство не сможет выплатить клиенту возврат. При прекращении работы основной компании деятельность зависимого от главной компании агентства может быть полностью парализована.

Тарас Кислый не исключает, что правоохранительные органы начнут проверку всех агентств сети TUI, что также может повлиять на их работу.

"Это должно быть бизнес-решение – если фактически франшиза перестала работать, то нет смысла в ней оставаться. В то же время достаточно распространены ситуации, когда франшиза достаточно существенно ограничивает возможности агентств оперативно выйти из франшизы. Это могут быть и высокие компенсационные выплаты за выход, и продолжительность процедуры", — говорит Тарас Кислый.

Поскольку в период войны большинство туристических агентств уже либо поставили работу на паузу, либо вообще закрыли бизнес, то и точки компании TUI, вероятнее всего, до завершения войны не будут работать. В дальнейшем их расчет с клиентами, оплатившими свои поездки до начала военных действий, зависит от того, сможет ли туроператор TUI Ukraine восстановить свою деятельность. Потому что даже в случае судебных разбирательств шансы на получение возврата средств в условиях арестованных счетов оператора – минимальны.