Відпочинок скасовується. Що буде з агентствами TUI після арешту рахунків туроператора

Великий туроператор, згідно з даними СБУ, пов'язаний із Кремлем, і рахунки компанії заарештовані. Фокус з'ясував, що сталося, і які ризики того, що клієнти компанії, котрі оплатили тури, не отримають повернення своїх коштів.

30 червня Служба безпеки України повідомила про арешт корпоративних прав і коштів на рахунках великої туристичної компанії TUI, кінцевим бенефіцаром якої є наближений до російського президента мільярдер, співвласник "Северсталі", Олексій Мордашов.

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За даними СБУ, всі заарештовані активи передані в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Справа туроператора TUI Ukraine проходить за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомив Фокусу Тарас Кислий, партнер адвокатського об'єднання "Арцінгер", арешт корпоративних прав і коштів на рахунках компанії негативно вплине на її діяльність.

"Арешт корпоративних прав насамперед унеможливлює розпорядження такими правами. У довгостроковій перспективі це може призвести до кризи управлінських рішень і значного ускладнення роботи компанії", — зазначив Тарас Кислий.

Великий бізнес: як працювала мережа турагентств TUI до та після початку війни

Компанія TUI Ukraine — один із великих операторів українського туристичного ринку, структура компанії враховує туроператора та мережу турагентств по всій країні. Сама компанія в Україні — частина найбільшого міжнародного туристичного холдингу TUI Group. Компанія розпочала роботу в Україні у 2009 році, а в 2013 році до складу TUI Ukraine увійшов один із великих туроператорів України Turtess Travel.

Як пише "Інтерфакс-Україна", раніше в компанії зазначали, що TUI Ukraine обслуговує понад 100 тисяч туристів щорічно, а послуги компанії пропонує мережа з 200 турагентств. TUI Group — це група компаній зі штаб-квартирою у Німеччині, яка обслуговує понад 30 млн туристів на рік, пропонуючи тури до 180 країн світу.

Компанія TUI працює на ринку України з 2009 року, а зараз активи компанії передані Нацагентству АРМА

У березні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, туркомпанія TUI відключила сайт (сторінка не працює і зараз), а клієнтам через Facebook повідомила, що "компанія та її співробітники працюють у частковому обсязі через обставини небезпеки життя. Після перемоги України та стабілізації ситуації в країні будуть виконані всі взяті на себе зобов'язання перед партнерами та клієнтами компанії".

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У коментарях до цього повідомлення — шквал обурення від тих, хто встиг сплатити подорож.

"Поверніть гроші!", "Чому я не можу виїхати в оплачений тур із сусідньої країни, як це роблять інші оператори? Мене не влаштовують гроші на депозиті, моїм знайомим туроператори одразу повернули гроші, а тут треба випрошувати", "Комусь відповіли?", "Хтось подав до суду?" — пишуть обурені мовчанням пишуть компанії її клієнти.

Тобто, з початку війни в Україні комунікація компанії TUI з клієнтами, які купили тури, була зупинена. Зараз же, після арешту рахунків і передавання активів до управління Нацагентства АРМА, ситуація ускладнилася ще більше.

[ + – ] 15 березня компанія TUI повідомила, що почне працювати після перемоги України Фото: facebook.com/TUIUkraine

"Арешт коштів на рахунках більш критичний, ніж арешт корпоративних прав, оскільки, фактично, паралізує роботу компанії та унеможливлює виконання її зобов'язань перед клієнтами та контрагентами. У такому режимі бізнесу майже неможливо повноцінно функціонувати без серйозних кроків щодо його перебудови", — вважає юрист Тарас Кислий.

Франшиза та права: чи зможуть турагентства TUI продовжувати роботу після арешту рахунків компанії

Мережа туроператора була сформована з власних та уповноважених туристичних агентств, і багато з яких працювали з TUI за франшизою. Перевага франшизи — це отримання права працювати під уже відомою торговою маркою, а також отримувати від туроператора навчання, матеріали, спеціальні пропозиції для клієнтів, знижки на тури. Плюс туроператор оплачує масштабні рекламні кампанії, результатами яких користуються і невеликі агенції, які працюють за його франшизою.

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Проте арешт корпоративних прав і рахунків зрештою може позначитися на агентствах, які вели свій бізнес за франшизою TUI.

"Подальша робота агентств багато в чому залежить від умов франшизи. Оскільки такі умови, як правило, не публічні, в цій конкретній ситуації можна тільки робити припущення, виходячи зі звичайної бізнес-практики в цій сфері. Загалом вплив таких арештів може бути як мінімальним, і тоді агенції зможуть продовжити свою роботу. Або ж, за високої інтеграції роботи агенцій та основної компанії, це може бути практично повна зупинка діяльності агенцій", — коментує Тарас Кислий.

[ + – ] В агентств TUI, які були залежними від переважно компанії-оператора, тепер можуть бути проблеми Фото: TUI Group

За словами експерта, закон не забороняє агентствам за франшизою продовжувати свою роботу в умовах, коли рахунки туроператора заарештовані, — інколи співпраця обмежується оплатою франшизи від агентств на основну компанію — і тоді агентства можуть працювати.

Але така можливість є не у всіх агентствах. Адже часто агентство, працюючи за франшизою, використовує технології туроператора, а також його продукти та чартерні авіакомпанії.

Унаслідок агентство передає туроператору отримані від клієнта за тур кошти, і якщо рахунки туроператора заарештовані, то й агенція не зможе виплатити клієнту повернення. У разі припинення роботи основної компанії діяльність залежного від головної компанії агентства може бути повністю паралізована.

Тарас Кислий не заперечує, що правоохоронні органи почнуть перевірку всіх агентств мережі TUI, що також може вплинути на їхню роботу.

"Це має бути бізнес-рішення — якщо фактично франшиза перестала працювати, то немає сенсу в ній залишатися. У той же час досить поширені ситуації, коли франшиза досить суттєво обмежує можливості агенцій оперативно вийти з франшизи. Це можуть бути і високі компенсаційні виплати за вихід, і тривалість процедури", — каже Тарас Кислий.

Оскільки в період війни більшість туристичних агентств уже або поставили роботу на паузу, або взагалі закрили бізнес, то й точки компанії TUI, найімовірніше, до завершення війни не працюватимуть. Надалі їхній розрахунок із клієнтами, які сплатили свої поїздки до початку воєнних дій, залежить від того, чи зможе туроператор TUI Ukraine відновити свою діяльність. Тому що навіть у разі судових розглядів шанси на отримання повернення коштів в умовах заарештованих рахунків оператора — мінімальні.