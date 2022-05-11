Криза туризму в Туреччині: росіяни не їдуть відпочивати через війну та санкції

Потік туристів із РФ цього року знизиться на понад 60% на тлі проблем з авіаперельотами та оплатою послуг банківськими картами.

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Туристична галузь Туреччини сильно постраждала через повномасштабну війну проти України, розв'язаною Росією, та санкціями, введеними проти держави-агресора. Цього року кількість російських туристів у країні впаде на понад 60%. Про це пише видання DW.

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За словами одного з керівників туристичним агентством в Анталії Фірата Солакма, найсильніше від війни постраждав готельний сектор Туреччини.

"У нас вже мають бути заброньовані місця на липень та серпень, але попиту з боку Росії майже немає, бронювань немає", — сказав співрозмовник журналістів.

Також відомо, що через західні санкції проти РФ, орендовані російськими авіакомпаніями літаки не можуть вилетіти за межі Росії, оскільки їх можуть заарештувати.

"Найбільша проблема — авіарейси. Раніше гості прилітали до Анталії чартерним рейсом, але це вже неможливо; ми намагаємося знайти рішення. Раніше ми приймали від 5 тис. до 9 тис. гостей на день — у травні очікують близько 500 людей", — каже Мурат Ялчин Ялчинка, який очолює асоціацію гідів Анталії.

Через це уряд Туреччини працює над тим, щоб перевозити російських туристів турецькими літаками.

Проте залишається ще одна проблема — оплата. Емітенти кредитних карток Mastercard і Visa призупинили обслуговування виданих у РФ карток за межами цієї країни. Водночас "Сбер" (Сбербанк), найбільший банк Росії, оголосив, що карти, сумісні з російською платіжною системою "Мир", працюватимуть у кількох країнах.

"Російські туристи в Туреччині розплачуються готівкою або картками, сумісними з "Миром". Mastercard, Visa та інші вже не працюють. Готельєри та ресторатори пристосували до цього свої послуги", — повідомив аналітик Самед Кізгін.

За словами співрозмовників журналістів, у березні країну відвідало майже на 50% менше за російських туристів, ніж за аналогічний період минулого року. На цей час туристична індустрія Туреччини очікує прийняти цього року від 1,5 до 1,7 мільйона гостей із Росії — це приблизно третина з 4,7 мільйона, які приїхали до Туреччини минулого року.

Ще нижче турецької туристичної галузі очікування щодо чисельності туристів з України цього року — країна очікує прийняти лише близько 100 тисяч людей на тлі того, що чоловікам віком від 18 до 60 років на цей час не дозволено покидати Україну.

"Туреччину можуть відвідувати лише жінки, діти та люди похилого віку. Чи захочуть вони, чи зможуть вони подорожувати — це зовсім інше питання. Туреччина сподівається, що відвідувачі з інших країн, таких як Німеччина, компенсують цей дефіцит російських та українських туристів", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський розкритикував Туреччину та Грецію за прийом російських гостей на тлі повномасштабного вторгнення РФ. За словами глави держави, влада популярних серед туристів з Росії країн використовують у цьому питанні "подвійні стандарти".

Також ми писали, що представник найбільшого європейського туроператора Tui Tantur направив готельним комплексам у Туреччині, з якими він співпрацює, вимогу про негайне скасування броні для російських відпочивальників.