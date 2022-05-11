Кризис туризма в Турции: россияне не едут отдыхать из-за войны и санкций

Поток туристов из РФ в этом году снизится более чем на 60% на фоне проблем с авиаперелетами и оплатой услуг банковскими картами.

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Туристическая отрасль Турции сильно пострадала в связи с полномасштабной войной против Украины, развязанной Россией, и санкциями, введенными против государства-агрессора. В этом году число российских туристов в стране упадет более чем на 60%. Об этом пишет издание DW.

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По словам одного из управляющих туристическим агентством в Анталии Фирата Солакма, сильнее всего от войны пострадал гостиничный сектор Турции.

"У нас уже должны быть забронированы места на июль и август, но спроса со стороны России почти нет, бронирований нет", — сказал собеседник журналистов.

Также известно, что из-за западных санкций в отношении РФ, арендованные российскими авиакомпаниями самолеты не могут вылететь за пределы России, так как они могут быть арестованы.

"Самая большая проблема — авиарейсы. Раньше гости прилетали в Анталию чартерным рейсом, но это уже невозможно; мы пытаемся найти решение. Раньше мы принимали от 5 тыс. до 9 тыс. гостей в день — в мае ожидается около 500 человек", — говорит Мурат Ялчин Ялчинкая, возглавляющий ассоциацию гидов Анталии.

В связи с этим правительство Турции работает над тем, чтобы перевозить российских туристов турецкими самолетами.

Тем не менее остается еще одна проблема — оплата. Эмитенты кредитных карт Mastercard и Visa приостановили обслуживание изданных в РФ карт за пределами этой страны. В то же время "Сбер" (Сбербанк), крупнейший банк России, объявил, что карты, совместимые с российской платежной системой "Мир", будут работать в нескольких странах.

"Российские туристы в Турции расплачиваются наличными или картами, совместимыми с "Миром". Mastercard, Visa и другие уже не работают. Отельеры и рестораторы приспособили к этому свои услуги", — сообщил изданию аналитик Самед Кизгин.

По словам собеседников журналистов, в марте страну посетило почти на 50% меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент туристическая индустрия Турции ожидает принять в этом году от 1,5 до 1,7 миллиона гостей из России — это примерно треть из 4,7 миллиона, приехавших в Турцию в прошлом году.

Еще ниже у турецкой туристической отрасли ожидания касательно численности туристов из Украины в этом году — страна ожидает принять всего около 100 тысяч человек на фоне того, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на данный момент не разрешается покинуть Украину.

"Турцию могут посещать только женщины, дети и пожилые люди. Захотят ли они или смогут ли они путешествовать — это совсем другой вопрос. Турция надеется, что посетители из других стран, таких как Германия, компенсируют этот дефицит российских и украинских туристов", — говорится в публикации.

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию и Грецию за прием российских гостей на фоне полномасштабного вторжения РФ. По словам главы государства, власти популярных среди туристов из России стран используют в этом вопросе "двойные стандарты".

Также мы писали, что представитель крупнейшего европейского туроператора Tui Tantur направил гостиничным комплексам в Турции, с которыми он сотрудничает, требование о немедленной отмене брони для российских отдыхающих.