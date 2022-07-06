Пошлины помогут: Россия потеряла рынок США для своих товаров на сумму почти $18 млрд

Поле того, как Штаты ввели пошлину 35% на российский импорт, Россия потеряет рынок США для своих удобрений, черных и цветных металлов и другой продукции.

Пошлины США 35% на российские товары вступят в силу в конце июля и заблокируют торговый поток из РФ, о чем говорится в статье Фокуса "Газ, золото, пошлины. Почему новые санкции не сразу повлияют на экономику РФ".

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"Учитывая, что РФ в большинстве своем продает сырьевые товары, то есть, на соответствующих рынках господствует, прежде всего, ценовая конкуренция, пошлины на уровне 35% являются блокирующими", — сказал Фокусу старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) Дмитрий Горюнов.

По его словам, именно такой является структура российского экспорта и в Соединенные Штаты — она включает топливо, цветные и черные металлы, удобрения и т.п.

Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский тоже говорит о фактическом блокировании российских товаров: "Ограничение российского экспорта — это санкции, которые можно сравнить с запретами. Потому что дополнительные экспортные пошлины, которые вводят США, очень высокие".

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Он отмечает, что если Россия захочет что-то продавать, ей придется платить пошлину, потому что никто из американских контрагентов не сделает этого за нее.

Вместе с тем экспорт из РФ в США не очень велик: в прошлом году это было всего $17,75 млрд или 3,6% от объема всего российского экспорта, подчеркнул Дмитрий Горюнов.

"Учитывая, что это не первый и последний транш санкций против России, блокирование 7% российского экспорта за один раз — это очень неплохо", — считает он.

Напомним, Белый дом 27 июня сообщил о повышении пошлины до 35% на ввоз не запрещенных российских товаров в США.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА), член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что санкции еще не добили финансовый сектор Российской Федерации, но скоро добьют.