Мита допоможуть: Росія втратила ринок США для своїх товарів на суму майже $18 млрд

Після того, як Штати ввели мито 35% на російський імпорт, Росія втратить ринок США для своїх добрив, чорних і кольорових металів та іншої продукції.

Мита США 35% на російські товари набудуть чинності наприкінці липня і заблокують торговий потік з РФ, про що йдеться у статті Фокусу "Газ, золото, мита. Чому нові санкції не відразу вплинуть на економіку РФ".

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"З огляду на те, що РФ здебільшого продає сировинні товари, тобто, на відповідних ринках панує, перш за все, цінова конкуренція, мита на рівні 35% є блокувальними", — сказав Фокусу старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов.

За його словами, саме такою є структура російського експорту й у Сполучені Штати — вона враховує паливо, кольорові та чорні метали, добрива тощо.

Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський також говорить про фактичне блокування російських товарів: "Обмеження російського експорту — це санкції, які можна порівняти із заборонами. Тому що додаткові експортні мита, які запроваджують США, дуже високі".

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Він зазначає, що якщо Росія захоче щось продавати, їй доведеться платити мито, бо ніхто з американських контрагентів не зробить цього за неї.

Водночас експорт з РФ до США не дуже великий: торік це було лише $17,75 млрд або 3,6% від обсягу всього російського експорту, наголосив Дмитро Горюнов.

"З огляду на те, що це не перший і останній транш санкцій проти Росії, блокування 7% російського експорту за один раз — це дуже непогано", — вважає він.

Нагадаємо, Білий дім 27 червня повідомив про підвищення мита до 35% на ввезення не заборонених російських товарів у США.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що санкції ще не добили фінансовий сектор Російської Федерації, але незабаром доб'ють.