Мита допоможуть: Росія втратила ринок США для своїх товарів на суму майже $18 млрд
Після того, як Штати ввели мито 35% на російський імпорт, Росія втратить ринок США для своїх добрив, чорних і кольорових металів та іншої продукції.
Мита США 35% на російські товари набудуть чинності наприкінці липня і заблокують торговий потік з РФ, про що йдеться у статті Фокусу "Газ, золото, мита. Чому нові санкції не відразу вплинуть на економіку РФ".
"З огляду на те, що РФ здебільшого продає сировинні товари, тобто, на відповідних ринках панує, перш за все, цінова конкуренція, мита на рівні 35% є блокувальними", — сказав Фокусу старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС) Дмитро Горюнов.
За його словами, саме такою є структура російського експорту й у Сполучені Штати — вона враховує паливо, кольорові та чорні метали, добрива тощо.
Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський також говорить про фактичне блокування російських товарів: "Обмеження російського експорту — це санкції, які можна порівняти із заборонами. Тому що додаткові експортні мита, які запроваджують США, дуже високі".Важливо
Він зазначає, що якщо Росія захоче щось продавати, їй доведеться платити мито, бо ніхто з американських контрагентів не зробить цього за неї.
Водночас експорт з РФ до США не дуже великий: торік це було лише $17,75 млрд або 3,6% від обсягу всього російського експорту, наголосив Дмитро Горюнов.
"З огляду на те, що це не перший і останній транш санкцій проти Росії, блокування 7% російського експорту за один раз — це дуже непогано", — вважає він.
Нагадаємо, Білий дім 27 червня повідомив про підвищення мита до 35% на ввезення не заборонених російських товарів у США.
Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УТФА), член Ради НБУ Віталій Шапран вважає, що санкції ще не добили фінансовий сектор Російської Федерації, але незабаром доб'ють.