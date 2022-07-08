Аграрии собрали первый миллион тонн зерна в Украине

Больше всего зерна удалось собрать с посевов озимого ячменя и пшеницы.

В начале июля аграрии намолотили уже 1,1 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых. Такую информацию сообщили в Минагрополитики.

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На 8 июля удалось собрать зерно на площади 417,3 тыс. га (3%) при урожайности 26,3 ц/га.

В частности, уже обмолочено 254,3 тыс. га озимого ячменя. Результат – 717,8 тыс. тонн зерна.

Также украинские аграрии намолотили 355,8 тыс. тонн озимой пшеницы.

Кроме того, они собрали 24,6 тыс. тонн гороха и 67,3 тыс. тонн семян озимого рапса.

Заметим, что этом году в Украине следует ожидать уменьшения урожая на 40%. По словам заместителя министра агрополитики Тараса Высоцкого, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет около 65 млн тонн.

По сравнению с прошлым годом это составляет 60%.

Основная часть зерновых ожидается от кукурузы – 24 млн тонн. Пшеницы прогнозируемо ожидается собрать 18-20 млн тонн, а ячменя — около 5 млн тонн.

"Если говорить о техническо-масличных культурах, озимый рапс — ожидаем потенциальное производство около 2,5 млн тонн. По сое ожидаем от 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. И подсолнечник может дать около 10 млн тонн", — рассказал Тарас Высоцкий.

Также он добавил, что эти цифры будут корректироваться по факту сбора урожая или по факту его завершению.

Ранее Фокус писал о том, что урожай, собранный на временно оккупированных территориях, русские войска заставляют отдавать закупщикам из Крыма. При этом продукцию выкупали в 10 раз дешевле розничной стоимости.