Аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна в Україні

Найбільше зерна вдалося зібрати з посівів озимого ячменю та пшениці.

На початку липня аграрії намолотили вже 1,1 млн тонн ранніх зернових і зернобобових. Таку інформацію повідомили в Мінагрополітики.

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Станом на 8 липня вдалося зібрати зерно на площі 417,3 тис. га (3%) за врожайності 26,3 ц/га.

Зокрема вже обмолочено 254,3 тис. га озимого ячменю. Результат — 717,8 тис. тонн зерна.

Також українські аграрії намолотили 355,8 тис. тонн пшениці озимої.

Крім того, вони зібрали 24,6 тис. тонн гороху та 67,3 тис. тонн насіння озимого ріпаку.

Зауважимо, що цього року в Україні варто очікувати на зменшення врожаю на 40%. За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цьогоріч становить приблизно 65 млн тонн.

Порівняно з минулим роком, це становить 60%.

Основна частина зернових очікується від кукурудзи — 24 млн тонн. Пшениці прогнозовано очікується зібрати 18-20 млн тонн, а ячменю — майже 5 млн тонн.

"Якщо говорити про технічно-олійні культури, озимий ріпак — очікуємо на потенційне виробництво майже 2,5 млн тонн. Щодо сої очікуємо від 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. І соняшник може дати приблизно 10 млн тонн", — розповів Тарас Висоцький.

Також він додав, що ці цифри коригуватимуться за фактом збирання врожаю або за фактом його завершення.

Раніше Фокус писав про те, що врожай, зібраний на тимчасово окупованих територіях, російські війська змушують віддавати закупникам із Криму. При цьому продукцію викуповували в 10 разів дешевше за роздрібну вартість.