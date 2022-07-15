Металлургия и транспорт: Канада ввела новые санкции против РФ

Правительство запретило своим компаниям сотрудничать со страной-агрессором в сфере нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности.

Канада с 14 июля расширила список антироссийских санкций. Об этом сообщает сайте правительства страны.

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В частности, гражданам Канады и местным компаниям запрещается сотрудничать с Российской Федерацией в сфере нефтяной, газовой, химической и обрабатывающей промышленности. Также канадский бизнес не может оказывать услуги стране-агрессору, связанные с производством основных металлов, металлических изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Аналогичный запрет распространяется также на производство компьютерной, электронной продукции, электрооборудования и трубопроводов.

У канадских предприятий есть 60 дней, чтобы завершить все заключенные ранее контракты.

Напомним, Канада вернет отремонтированную турбину Газпрому. Представители Конгресса украинцев в Канаде, в свою очередь, намерены обратиться в Федеральный суд с требованием отменить данное решение.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что в седьмой пакет санкций ЕС не войдут ограничения на поставки газа. Новые санкции коснутся импорта золота из РФ и расширят список товаров, запрещенных для экспорта в страну-агрессор.