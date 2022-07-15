Металургія і транспорт: Канада ввела нові санкції проти РФ

Уряд заборонив своїм компаніям співпрацювати з країною-агресором у сфері нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості.

Канада з 14 липня розширила перелік антиросійських санкцій. Про це повідомляє сайт уряду країни.

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Зокрема, громадянам Канади та місцевим компаніям забороняється співпрацювати з Російською Федерацією у сфері нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості. Також канадський бізнес не може надавати послуги країні-агресору, пов'язані з виробництвом основних металів, металевих виробів, автомобілів, причепів і напівпричепів.

Аналогічна заборона поширюється також на виробництво комп'ютерної, електронної продукції, електрообладнання та трубопроводів.

Канадські підприємства мають 60 днів, щоб завершити всі укладені раніше контракти.

Нагадаємо, Канада поверне відремонтовану турбіну "Газпрому". Представники Конгресу українців у Канаді, зі свого боку, мають намір звернутися до Федерального суду з вимогою скасувати це рішення.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів, що до сьомого пакету санкцій ЄС не увійдуть обмеження на постачання газу. Нові санкції зачеплять імпорт золота з РФ і розширять список товарів, заборонених для експорту в країну-агресор.